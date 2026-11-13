Los salarios aumentaron 1,3% en septiembre y quedaron por debajo de la inflación

El índice de salarios aumentó 1,3% en septiembre de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El incremento promedio de las remuneraciones de trabajadores registrados e informales quedó 0,6 puntos porcentuales por debajo de la inflación, que durante el mismo mes alcanzó el 1,9%.

Los datos oficiales reflejaron diferencias entre los distintos sectores laborales. Mientras que los trabajadores registrados consiguieron aumentos equivalentes al avance de los precios, los empleados informales experimentaron una caída nominal de sus ingresos.

En particular, los salarios del sector privado registrado aumentaron 1,9%, mientras que las remuneraciones del sector público avanzaron 1,8%. En contraste, los ingresos de los trabajadores privados no registrados disminuyeron 0,8%, lo que profundizó la pérdida de poder adquisitivo de ese grupo.

Los salarios registrados igualaron la inflación

El informe del INDEC indicó que los salarios registrados, considerados en conjunto, tuvieron un incremento mensual de 1,9%, exactamente el mismo porcentaje que el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sin embargo, dentro del empleo público se observaron diferencias significativas. Los trabajadores de la administración nacional recibieron aumentos del 3,5%, mientras que los empleados de las administraciones provinciales registraron una mejora de apenas 1,3%.

De esta manera, los salarios nacionales superaron la inflación de septiembre, mientras que los provinciales quedaron 0,6 puntos porcentuales por debajo. Esta diferencia evidenció la evolución desigual de las remuneraciones dentro del sector estatal.

Cuánto aumentaron los salarios en un año

En la comparación interanual, el índice general de salarios acumuló un incremento del 34,3%, frente a una inflación del 33,4% durante el mismo período. Esto representó una diferencia positiva de 0,9 puntos porcentuales.

Al analizar los distintos segmentos laborales, el organismo estadístico informó que los salarios del sector privado registrado aumentaron 31,2% en los últimos doce meses. El sector público registró una variación idéntica, mientras que los ingresos del sector privado no registrado mostraron una suba del 45,8%.

Aunque los trabajadores informales presentaron el mayor incremento interanual, durante septiembre fueron los únicos que experimentaron una reducción nominal de sus remuneraciones.

Cómo evolucionaron los ingresos durante 2026

Entre enero y septiembre, el índice general de salarios acumuló un aumento del 26,7%, mientras que la inflación del mismo período fue del 23,6%.

La comparación mostró que las remuneraciones promedio crecieron 3,1 puntos porcentuales más que los precios durante los primeros nueve meses del año, aunque ese resultado no fue uniforme entre los distintos sectores.

Los datos de septiembre reflejaron una interrupción de esa tendencia favorable en el promedio mensual, debido principalmente a la caída de los ingresos informales y a los aumentos salariales inferiores a la inflación en parte del empleo público.