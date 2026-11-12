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Economía Impacto de la inflación de octubre

Anses: cuánto cobrarán AUH, AUE, SUAF, jubilaciones y pensiones en diciembre

El aumento de Anses en diciembre será del 2,2% y alcanzará a la AUH, AUE, SUAF, jubilaciones y pensiones. La actualización respondió al dato de inflación de octubre, que fue informado por el Indec.

12 de Noviembre de 2026
Anses: cuánto cobrarán AUH, AUE, SUAF, jubilaciones y pensiones en diciembre.
Anses: cuánto cobrarán AUH, AUE, SUAF, jubilaciones y pensiones en diciembre. Foto: (Archivo).

El aumento de Anses en diciembre será del 2,2% y alcanzará a la AUH, AUE, SUAF, jubilaciones y pensiones. La actualización respondió al dato de inflación de octubre, que fue informado por el Indec.

Las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la ANSES aumentarán un 2,2% en diciembre de 2026. Es por la fórmula de movilidad previsional que sigue el último dato de inflación disponible, correspondiente a octubre, que informó este jueves el INDEC.

 

Así, el haber mínimo llegará a $453.929,95 en el último mes del año, sin contar con el bono de $70.000 adicional que el Gobierno ya adelantó otorgará a los que menos ganan y el medio aguinaldo. Al sumar ese refuerzo, los jubilados de la mínima cobrarán $523.929,95.

 

El alza para las jubilaciones y otras asignaciones de la ANSES se rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.

Ese mecanismo también se aplica para actualizar otras prestaciones que paga la ANSES. Así, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $163.122,44 en diciembre.

 

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto cobrarán en diciembre con aumento

 

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024. De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en diciembre de la siguiente manera, sin contar el bono:

  • La jubilación mínima: $453.929,95.
  • La jubilación máxima: $3.054.518,67
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $363.143,96;
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $317.750,96.
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $207.591,11.

En tanto, el bono de refuerzo para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos.

Desde hace dos años, ese extra está congelado en hasta $70.000 mensuales.

 

El próximo mes se cobrará también la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Este monto se acreditará a jubilados y pensionados junto con el haber y el bono de hasta $70.000. De esta manera, quienes cobren la mínima percibirán un total de $750.894,92 en diciembre.

Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran desde diciembre 2026

 

La AUH y otras asignaciones quedarían desde diciembre de la siguiente manera, dada la inflación del 2,2% en octubre que reportó el INDEC.

  • La Asignación Universal por Hijo (AUH): $163.122,44.
  • La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $163.122,44.
  • La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $81.571,95 para el primer escalón de ingresos.

Temas:

Anses Inflación de octubre Jubilados Pensionados AUH SUAF
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