El FMI destacó avances económicos de Argentina y afirmó que se reducen los riesgos de refinanciación

El FMI respaldó el programa económico argentino y destacó la desaceleración de la inflación, el superávit fiscal y la acumulación de reservas. Su vocera, Julie Kozack, advirtió sobre la volatilidad financiera y confirmó que todavía no hay fecha para aprobar un desembolso de US$900 millones.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó los avances económicos de Argentina y aseguró que se estaban mitigando los riesgos de refinanciación de la deuda, aunque advirtió sobre la volatilidad de los mercados financieros.
La vocera del organismo, Julie Kozack, realizó estas declaraciones este jueves, durante una conferencia de prensa en la que también abordó la tercera revisión del acuerdo con el Gobierno de Javier Milei y el desembolso pendiente de aproximadamente 900 millones de dólares.
La funcionaria valoró la desaceleración de la inflación, el mantenimiento del superávit fiscal y el fortalecimiento de las reservas internacionales. Sin embargo, señaló que los recientes movimientos del riesgo país demostraron la necesidad de continuar consolidando la estabilidad económica y financiera.
En ese sentido, Kozack sostuvo que el organismo mantenía su atención sobre los fundamentos de la economía argentina y la continuidad de las políticas acordadas. “Parte de la volatilidad reciente en los mercados y los últimos movimientos ponen de relieve el valor de seguir construyendo la resiliencia económica de Argentina”, expresó.
Cuándo llegará el desembolso de 900 millones de dólares
Uno de los principales interrogantes estuvo relacionado con la aprobación de la tercera revisión del programa vigente, que permitiría habilitar un nuevo giro de aproximadamente 900 millones de dólares para Argentina.
Consultada por Ámbito sobre la fecha prevista para la reunión del Directorio Ejecutivo, Kozack aclaró que todavía no existía una confirmación oficial. “No tengo una fecha ahora, pero en cuanto la tengamos, nos aseguraremos de hacérselo saber”, respondió.
El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas habían alcanzado un acuerdo a nivel técnico el 27 de octubre. Desde entonces, los equipos trabajaban en la documentación necesaria para elevar la revisión al Directorio, cuya reunión se esperaba para comienzos de diciembre.
El FMI destacó la reducción de los riesgos financieros
La portavoz del organismo también se refirió a las estrategias implementadas por el Gobierno para administrar sus compromisos financieros y mejorar las condiciones de acceso al crédito.
En particular, aseguró que “se están mitigando los riesgos de refinanciación, incluso mediante la extensión de los vencimientos de la deuda en pesos”. Esta evaluación estuvo vinculada con las medidas destinadas a reducir las necesidades inmediatas de financiamiento del Tesoro.
Kozack agregó que las autoridades argentinas habían asumido compromisos para preservar el equilibrio fiscal, continuar acumulando reservas internacionales y perfeccionar el esquema monetario. También destacó que el Gobierno estaba gestionando activamente sus necesidades de financiamiento.
Inflación, superávit fiscal y acumulación de reservas
Durante su exposición, la funcionaria volvió a respaldar los resultados del programa económico y señaló que Argentina había conseguido avances importantes en materia de estabilidad macroeconómica.
“Vemos que la inflación ha seguido disminuyendo. Se han alcanzado grandes logros en términos de disciplina fiscal, llevando al país del déficit al superávit”, afirmó.
También destacó el fortalecimiento del sector externo y aseguró que la acumulación de reservas había superado las metas establecidas en el programa. Según la información presentada tras el acuerdo técnico, el Banco Central había realizado compras por más de 16.000 millones de dólares durante el año.
El organismo ratificó, además, la meta de superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno para 2026 y 2027, considerada uno de los principales pilares de la estrategia económica oficial.
Riesgo país y preocupación por los mercados
Las declaraciones de Kozack se produjeron después de varias jornadas de inestabilidad financiera, durante las cuales los inversores manifestaron dudas sobre la capacidad de Argentina para afrontar sus compromisos externos.
El riesgo país había alcanzado los 939 puntos básicos durante la semana anterior, aunque posteriormente retrocedió hacia la zona de los 850 puntos.
Frente a ese escenario, la portavoz insistió en la importancia de sostener las políticas económicas acordadas y fortalecer la capacidad de respuesta del país ante posibles cambios en las condiciones financieras internacionales.
Asimismo, consideró que algunas medidas recientes del Gobierno estaban orientadas a aliviar las restricciones de financiamiento, reducir los costos empresariales y estimular la inversión privada.
El desafío de recuperar la actividad y generar empleo
A pesar de los avances reconocidos por el FMI, el organismo también había advertido sobre las dificultades que atravesaba la actividad económica argentina.
En su conferencia anterior, había señalado la existencia de una recesión técnica y remarcado que los resultados de estabilización debían traducirse en crecimiento sostenido y generación de empleo privado.
Kozack reiteró que el paquete de políticas acordado buscaba continuar respaldando la desinflación, fortalecer la posición externa y promover la recuperación económica. En particular, destacó que el crecimiento y el empleo debían ocupar un lugar central en las próximas etapas del programa.
Entre las prioridades identificadas por el organismo figuraron el desarrollo del mercado de capitales, las reformas laborales, la inversión en infraestructura y la agilización de proyectos estratégicos.
El FMI redujo su previsión de crecimiento para Argentina
Las advertencias sobre la actividad económica también estuvieron reflejadas en las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional.
A mediados de octubre, el organismo había reducido su estimación de crecimiento del Producto Bruto Interno argentino para 2026, desde el 3,5% previsto anteriormente hasta el 2,1%.
Aunque esa proyección continuaba siendo positiva, superaba ampliamente el crecimiento del 0,7% estimado por el consenso de economistas privados citado en el informe.
Los funcionarios del organismo también habían planteado la necesidad de que la recuperación, concentrada principalmente en sectores como energía, minería y agroindustria, alcanzara progresivamente a otras actividades productivas y a los trabajadores.
El papel de Estados Unidos en el programa argentino
Durante la conferencia, Kozack también recibió consultas sobre el respaldo de Estados Unidos a Argentina, después de los resultados de las elecciones legislativas de medio término estadounidenses.
La portavoz evitó realizar interpretaciones políticas y aclaró que no especularía sobre los acontecimientos internos de ese país.
No obstante, recordó que Estados Unidos era el principal accionista del FMI y desempeñaba un papel relevante en las decisiones del organismo, incluidos sus programas de financiamiento.
Finalmente, la funcionaria reiteró que el Fondo continuaría trabajando con las autoridades argentinas para completar la tercera revisión. La aprobación definitiva del Directorio será necesaria para habilitar el desembolso pendiente, en un contexto marcado por las exigencias financieras y los desafíos de recuperación económica.