La Selección Argentina vuelve a jugar ante Uruguay: cómo salieron los últimos diez cruces

La Selección Argentina volverá a enfrentar a Uruguay este viernes 13 de noviembre, desde las 20, en un amistoso por la fecha FIFA. El clásico se jugará en la Bombonera, donde la Celeste ganó en su última visita por las Eliminatorias Sudamericanas.

En los últimos diez enfrentamientos, la Albiceleste consiguió seis triunfos, mientras que Uruguay ganó dos y los otros dos terminaron empatados. En ese período, la Argentina marcó 12 goles y recibió siete.

Ocho de esos partidos fueron oficiales: seis por Eliminatorias y dos por la Copa América. El balance se completa con un amistoso en 2019 y el cruce de las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014, que abre la serie de diez.

De las Eliminatorias para Brasil 2014 al amistoso de 2019

El antecedente más antiguo de la serie fue el 3-2 de Uruguay como local por las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014. Fue una de las dos victorias de la Celeste en los diez partidos.

En la Copa América 2015, la Selección Argentina se impuso por 1-0. Los dos encuentros siguientes fueron por las Eliminatorias para Rusia 2018: la Albiceleste ganó 1-0 como local y luego empató 0-0 en Uruguay.

En 2019 volvieron a cruzarse en un amistoso que terminó 2-2. Fue el único empate con goles de los diez enfrentamientos.

Los tres triunfos argentinos de 2021

La Argentina ganó 1-0 en el encuentro de la fase de grupos de la Copa América 2021. Ese fue el segundo triunfo por el mismo marcador en los dos cruces de Copa América incluidos en el recuento.

Por las Eliminatorias para Qatar 2022, el equipo de Scaloni goleó 3-0 a Uruguay en el Monumental. Fue la mayor diferencia de los últimos diez clásicos.

En el siguiente cruce de esa clasificación, la Selección Argentina volvió a ganar. Se impuso por 1-0 como visitante y cerró 2021 con tres triunfos ante la Celeste.

Cómo salieron los dos cruces rumbo al Mundial 2026

Uruguay cortó la seguidilla argentina con un 2-0 en la Bombonera en noviembre de 2023, por las Eliminatorias para el Mundial 2026. Ese fue el segundo triunfo uruguayo en el período.

La Albiceleste ganó el partido de vuelta por 1-0 en Montevideo, en marzo de 2025. Fue su segunda victoria consecutiva como visitante ante Uruguay, después del 1-0 por las Eliminatorias para Qatar.

El amistoso de este viernes marcará el regreso del clásico a la Bombonera, sede del último enfrentamiento en suelo argentino.