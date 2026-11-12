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Impulso Empresarial Encuentro empresarial en Paraná

Banco Entre Ríos reunió a más de 80 empresarios para analizar las perspectivas económicas de 2027

La entidad organizó una jornada en su Centro de Negocios de Paraná, con la participación del economista Salvador Di Stefano. Empresarios y representantes de PyMEs analizaron escenarios económicos y desafíos para el próximo año.

12 de Noviembre de 2026
Banco Entre Ríos reunió a empresarios para proyectar 2027.
Banco Entre Ríos reunió a empresarios para proyectar 2027. Foto: (BER)

La entidad organizó una jornada en su Centro de Negocios de Paraná, con la participación del economista Salvador Di Stefano. Empresarios y representantes de PyMEs analizaron escenarios económicos y desafíos para el próximo año.

Banco Entre Ríos reunió a más de 80 empresarios de la provincia en un encuentro destinado a analizar las perspectivas económicas para 2027 y su impacto en la planificación de los negocios. La actividad contó con la participación del economista y consultor financiero Salvador Di Stefano y se desarrolló en el Centro de Negocios de la entidad, en Paraná.

 

Bajo el título "Liderar 2026, proyectar 2027", la jornada convocó a clientes empresarios, representantes de pequeñas y medianas empresas y comerciantes interesados en conocer los posibles escenarios económicos para el próximo año.

 

 

Durante el encuentro se abordaron las principales variables de la economía, las tendencias y los desafíos que podrían influir en el desarrollo de las actividades productivas. La propuesta también permitió intercambiar experiencias y reflexionar sobre las oportunidades de crecimiento.

 

(BER)
(BER)

 

Un espacio para analizar los desafíos económicos

 

Desde Banco Entre Ríos destacaron la importancia de generar instancias de encuentro que permitan a los empresarios acceder a información especializada para fortalecer sus procesos de planificación y toma de decisiones.

 

"Para nosotros es muy importante generar estos espacios y acercar a nuestros clientes análisis y perspectivas de especialistas que les permitan ampliar su mirada, evaluar distintos escenarios y enriquecer sus proyecciones de cara a 2027", señalaron desde la entidad.

 

Asimismo, remarcaron: "Sabemos que contar con información de calidad es un elemento clave para quienes conducen empresas y toman decisiones todos los días". En ese sentido, expresaron su intención de acompañar a los clientes mediante soluciones financieras y propuestas de intercambio y conocimiento.

 

 

El Centro de Negocios de Banco Entre Ríos

 

La actividad tuvo lugar en el Centro de Negocios ubicado en la esquina de San Martín y Urquiza, en Paraná, un espacio diseñado para brindar atención especializada a empresas y PyMEs de la provincia.

 

El establecimiento ofrece asesoramiento financiero, sectores destinados a reuniones y trabajo colaborativo, además de plataformas digitales que permiten gestionar operaciones y acceder a diferentes servicios.

 

Con este encuentro, Banco Entre Ríos busca fortalecer su vínculo con el sector empresarial entrerriano y contribuir al desarrollo productivo provincial mediante herramientas que acompañen la planificación y las decisiones comerciales de cara a 2027.

 

Temas:

banco entre ríos Jornada desafíos empresas Pymes comerciantes
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