Banco Entre Ríos reunió a más de 80 empresarios para analizar las perspectivas económicas de 2027

Banco Entre Ríos reunió a más de 80 empresarios de la provincia en un encuentro destinado a analizar las perspectivas económicas para 2027 y su impacto en la planificación de los negocios. La actividad contó con la participación del economista y consultor financiero Salvador Di Stefano y se desarrolló en el Centro de Negocios de la entidad, en Paraná.

Bajo el título "Liderar 2026, proyectar 2027", la jornada convocó a clientes empresarios, representantes de pequeñas y medianas empresas y comerciantes interesados en conocer los posibles escenarios económicos para el próximo año.

Durante el encuentro se abordaron las principales variables de la economía, las tendencias y los desafíos que podrían influir en el desarrollo de las actividades productivas. La propuesta también permitió intercambiar experiencias y reflexionar sobre las oportunidades de crecimiento.

(BER)

Un espacio para analizar los desafíos económicos

Desde Banco Entre Ríos destacaron la importancia de generar instancias de encuentro que permitan a los empresarios acceder a información especializada para fortalecer sus procesos de planificación y toma de decisiones.

"Para nosotros es muy importante generar estos espacios y acercar a nuestros clientes análisis y perspectivas de especialistas que les permitan ampliar su mirada, evaluar distintos escenarios y enriquecer sus proyecciones de cara a 2027", señalaron desde la entidad.

Asimismo, remarcaron: "Sabemos que contar con información de calidad es un elemento clave para quienes conducen empresas y toman decisiones todos los días". En ese sentido, expresaron su intención de acompañar a los clientes mediante soluciones financieras y propuestas de intercambio y conocimiento.

El Centro de Negocios de Banco Entre Ríos

La actividad tuvo lugar en el Centro de Negocios ubicado en la esquina de San Martín y Urquiza, en Paraná, un espacio diseñado para brindar atención especializada a empresas y PyMEs de la provincia.

El establecimiento ofrece asesoramiento financiero, sectores destinados a reuniones y trabajo colaborativo, además de plataformas digitales que permiten gestionar operaciones y acceder a diferentes servicios.

Con este encuentro, Banco Entre Ríos busca fortalecer su vínculo con el sector empresarial entrerriano y contribuir al desarrollo productivo provincial mediante herramientas que acompañen la planificación y las decisiones comerciales de cara a 2027.