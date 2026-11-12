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Deportes Semifinal en Mendoza

Uno de los titulares de Boca está en duda para la Copa Argentina y Arruabarrena cambiaría el esquema

El mediocampista sufrió un golpe en la rodilla ante Defensa y Justicia y será evaluado antes del partido del sábado. Tomás Belmonte y Tomás Aranda son las alternativas que maneja el cuerpo técnico, con un esquema distinto para cada opción.

12 de Noviembre de 2026
Rodolfo Arruabarrena.
Rodolfo Arruabarrena.

El mediocampista sufrió un golpe en la rodilla ante Defensa y Justicia y será evaluado antes del partido del sábado. Tomás Belmonte y Tomás Aranda son las alternativas que maneja el cuerpo técnico, con un esquema distinto para cada opción.

Santiago Ascacíbar es la principal duda de Rodolfo Arruabarrena en la formación de Boca para la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield. El mediocampista arrastra un golpe en la rodilla y su presencia dependerá de cómo evolucione en los últimos entrenamientos.

 

El partido se jugará el sábado 14 de noviembre a las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El ganador enfrentará a Platense, que eliminó a Atlético Tucumán por penales en la otra semifinal.

 

 

Ascacíbar sufrió el golpe en el triunfo ante Defensa y Justicia, con el que el Xeneize se quedó con el primer puesto de la tabla anual. El cuerpo técnico lo evaluará entre jueves y viernes antes de definir si puede jugar desde el inicio.

 

Las dos alternativas que maneja Arruabarrena

 

Si Ascacíbar se recupera, Boca podría repetir la formación que presentó ante Defensa y Justicia. En ese escenario, el mediocampista volvería a compartir la mitad de la cancha con Leandro Paredes y Milton Delgado.

 

Tomás Belmonte es la primera alternativa para mantener el 4-3-3. El exjugador de Lanús ocuparía el mismo lugar que Ascacíbar como volante interno por derecha.

 

 

La otra opción de Arruabarrena es incluir a Tomás Aranda y pasar a un 4-2-3-1. En ese esquema, Paredes y Delgado quedarían como doble pivote y Aranda se ubicaría más adelantado, por detrás del centrodelantero.

 

La probable formación de Boca ante Banfield

 

Álvaro Montero sería el arquero. La defensa estaría integrada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco.

 

En el mediocampo, Paredes y Delgado tienen un lugar en el equipo que perfila el entrenador. El tercer nombre saldría de Ascacíbar, Belmonte o Aranda, con el ajuste de posiciones previsto si ingresa este último.

 

 

Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco aparecen como los probables titulares en ataque. Con Aranda en cancha, Villa y Velasco quedarían a los costados, con Merentiel como referencia de área.

 

El regreso de Bareiro y la final de la Sudamericana

 

Adam Bareiro está en condiciones de volver a jugar tras seis meses de inactividad. El delantero paraguayo fue operado de una hernia de disco lumbar y volvería a integrar la convocatoria para viajar a Mendoza.

Arruabarrena planea reincorporarlo de manera gradual y lo tiene como opción para el banco de suplentes ante Banfield. Merentiel seguiría como titular en el centro del ataque.

 

Una semana después de la semifinal, el sábado 21 de noviembre, Boca jugará la final de la Copa Sudamericana. Ese compromiso también pesa en la evaluación del cuerpo técnico, que busca evitar que Ascacíbar agrave la molestia en la rodilla.

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