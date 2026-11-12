Torneo Clausura de la APB: quedaron definidos los cruces de cuartos de final de Primera A

La fase regular del Torneo Clausura 2026 de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) terminó el miércoles 11 de noviembre y quedaron definidos los cruces de cuartos de final. Sionista encabezó la tabla y se medirá con Talleres, que terminó octavo.

Quique abrió la última tanda de partidos pendientes el martes 10 con un triunfo por 75-71 como visitante ante San Martín. Con ese resultado, el equipo de calle Alsina cerró su participación en la fase regular en el tercer puesto.

El miércoles, Talleres venció como local a Unión de Crespo por 90-69 y Paracao derrotó a Patronato por 70-63 como visitante. Esos dos encuentros completaron el calendario de la fase regular del certamen “Orlando ‘Chungo’ Butta”.

Cómo quedó la tabla y cuáles son los cruces

Detrás de Sionista se ubicaron Recreativo, Quique y Olimpia, en ese orden. Ciclista terminó quinto, Estudiantes sexto, Paracao séptimo y Talleres octavo.

El cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura se armó según las posiciones de la fase regular. El primero se cruza con el octavo, el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto.

Además del cruce entre Sionista y Talleres, Recreativo enfrentará a Paracao y Quique jugará con Estudiantes. La serie entre Olimpia y Ciclista completará los cuartos de final de la Primera A de la APB.

Cómo se jugarán los playoffs

Cada serie de cuartos de final se disputará al mejor de tres partidos. El equipo que consiga dos victorias avanzará a semifinales.

Los cuatro ganadores seguirán en carrera por el título del Torneo Clausura. Las dos series de semifinales tendrán el mismo formato, con un tercer encuentro si los equipos se reparten los dos primeros.

La APB aún debe confirmar las fechas y los horarios de los partidos que abrirán los playoffs de Primera A.