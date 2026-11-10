Básquet femenino: Paraná recibirá el Entrerriano U11 con seis selecciones y 90 jugadoras

REDACCIÓN ELONCE
El Entrerriano de básquet femenino U11 se disputará el 14 y 15 de noviembre en Paraná. Estela Ramos y Stella Maris Manzo brindaron a Elonce detalles del certamen, destacaron la inclusión de más jugadoras y anunciaron una capacitación sobre prevención de la violencia en el deporte.
El Entrerriano de básquet femenino U11 se disputará el sábado 14 y domingo 15 de noviembre en Paraná, con la participación de seis selecciones y aproximadamente 90 jugadoras. Los encuentros se desarrollarán en las canchas de los clubes Ciclista y Rowing. La presidenta de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF), Estela Ramos, y la vocal Stella Maris Manzo visitaron El Once Deportivo para brindar detalles de la organización y repasar los proyectos impulsados durante el año.
Ramos explicó que la competencia representará una oportunidad para fortalecer las categorías formativas y recuperar la realización de un certamen provincial femenino de minibásquet. “Tenemos todo listo para recibir a las selecciones de la provincia”, expresó. Además, precisó que se utilizará el reglamento de la Confederación Argentina de Básquet, con partidos de seis cuartos de ocho minutos y hasta 15 jugadoras por equipo.
El campeonato contará con representantes de Paraná, Colón, Gualeguaychú, Santa Elena y Concepción del Uruguay, a través de Pancho Ramírez. La capital entrerriana presentará dos conjuntos, Paraná Rojo y Paraná Verde, con el propósito de ampliar las oportunidades de participación. Concordia y Villaguay no competirán porque no lograron completar sus planteles.
Dos selecciones de Paraná para ampliar la participación
La decisión de presentar dos equipos locales respondió a una política de inclusión que la asociación sostiene en sus distintas categorías. “Siempre buscamos incluir a la mayor cantidad de nenas posibles. Queremos que todas tengan la oportunidad de jugar y representar a su selección”, destacó Ramos.
La dirigente consideró que estas experiencias resultan fundamentales para el crecimiento de las deportistas, especialmente en edades tempranas, cuando las habilidades físicas y técnicas se encuentran en pleno desarrollo.
En ese sentido, explicó que la participación en los seleccionados también representa un estímulo para las jugadoras.
Cómo se disputará el Entrerriano U11
La actividad comenzará el sábado a las 10, con encuentros simultáneos en ambas sedes. En Ciclista, Paraná Rojo enfrentará a Colón, mientras que en Rowing, Paraná Verde jugará ante Santa Elena.
La programación continuará con partidos a las 14 y a las 18. Los seis equipos estarán distribuidos en dos zonas de tres integrantes, que determinarán los cruces de la jornada siguiente.
El domingo, las semifinales se disputarán a las 10 en ambas canchas. Posteriormente, la actividad se concentrará en Ciclista, donde se jugarán los encuentros para definir el quinto y sexto puesto, el tercer lugar y la final del campeonato.
Una capacitación sobre la Ley Micaela y la prevención de la violencia
Además del torneo, Ramos y Manzo anunciaron una actividad destinada a fortalecer la prevención de situaciones de violencia en el ámbito deportivo. La charla se realizará el 17 de noviembre, a las 16.30, en el Salón Mayo, con participación de la Dirección de Mujeres del Gobierno de Entre Ríos.
La propuesta forma parte del trabajo de la Comisión de Género, No Discriminación y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, creada durante este año por la asociación. Su conformación respondió a la necesidad de abordar situaciones conflictivas registradas en distintas instituciones deportivas.
“Creemos que en el básquet femenino no solo tenemos que avanzar en la cantidad de jugadoras y competencias, sino también garantizar un ambiente sano, tranquilo y libre de violencia”, señaló Ramos. Las dirigentes recordaron que durante el año se registraron episodios de violencia en los clubes Ciclista y San Agustín. Ante estas situaciones, la asociación fortaleció los mecanismos de prevención y estableció un canal privado para recibir consultas y denuncias, con intervención de profesionales especializados.
Un proyecto integral para acompañar a las jugadoras
Durante la entrevista, las representantes de la APBF destacaron que el trabajo institucional no se limitó a la competencia deportiva. Desde marzo desarrollaron un proyecto integral que incluyó entrenamientos, acompañamiento médico, talleres de nutrición y actividades destinadas a las familias.
La iniciativa contó con la participación de una pediatra y profesionales de distintas especialidades, quienes abordaron contenidos vinculados con la alimentación, el descanso y el desarrollo de las deportistas.
También se organizaron prácticas abiertas para la categoría U11, con encuentros que reunieron a unas 40 niñas por jornada. Estas actividades permitieron ampliar la convocatoria y conformar los dos seleccionados que representarán a Paraná en el Entrerriano. “Buscamos formar equipos, no solamente reunir jugadoras. Ese trabajo se refleja dentro y fuera de la cancha”, destacaron las dirigentes al explicar los objetivos del proyecto.
Los resultados deportivos y los objetivos para 2027
El balance deportivo de la temporada dejó resultados importantes para las selecciones paranaenses. La categoría U15 consiguió el campeonato provincial, U17 alcanzó el subcampeonato y U13 finalizó en el tercer puesto.
Ramos valoró especialmente el trabajo realizado por el equipo técnico encabezado por la coordinadora Camila Carrero, junto con entrenadores y colaboradores de distintas instituciones. También agradeció al Club Talleres por facilitar sus instalaciones para las prácticas durante el año. "Cumplimos todos los objetivos que nos habíamos planteado. Ahora realizaremos una evaluación final para proyectar el próximo año”, afirmó la presidenta de la asociación.
Entre las prioridades para 2027 mencionó la incorporación de una nutricionista, la continuidad del acompañamiento profesional y el fortalecimiento de las competencias con otras asociaciones, especialmente Santa Fe. Finalmente, Ramos y Manzo coincidieron en que el desafío será consolidar el crecimiento del básquet femenino, ampliar la participación de las jugadoras y sostener un proyecto que combine formación deportiva, salud e inclusión.