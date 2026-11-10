León XIV recordó a Francisco y pidió una Iglesia que siga “haciendo lío”

El papa León XIV llamó a la Iglesia argentina a renovar su compromiso religioso, acompañar a los sectores más vulnerables y sostener la misión evangelizadora, durante un encuentro con sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos consagrados en la Catedral de Córdoba. En su mensaje, el Pontífice advirtió sobre el desgaste que puede provocar la tarea pastoral y alentó a no perder la esperanza frente a las dificultades.

“¿Puede todavía el Señor disponer de mí? Y si la respuesta sigue siendo sí, entonces hay mucho por delante. No bajemos los brazos”, expresó el Santo Padre, al convocar a los presentes a revisar su vocación y mantener la disponibilidad para servir.

Durante su intervención, también advirtió sobre el riesgo de “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”. En ese sentido, pidió fortalecer la vida espiritual, reconocer los errores y recuperar el sentido original del llamado religioso.

El mensaje del Papa sobre los pobres y la misión de la Iglesia

Al dirigirse especialmente a los seminaristas, León XIV los invitó a “mirar con los ojos de Dios y dejarse evangelizar por su pueblo”. Destacó que las personas más humildes también tenían enseñanzas para transmitir y valoró la sensibilidad social de la Iglesia argentina.

Asimismo, recordó una frase del papa Francisco: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”. Aunque reconoció la necesidad de responder al hambre, las injusticias, la enfermedad, la soledad y la falta de trabajo o vivienda, sostuvo que la misión religiosa debía incluir el anuncio del Evangelio.

“La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria. La Iglesia no es una ONG. La Iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y a su Evangelio”, afirmó.

Un llamado a perseverar frente a las dificultades

El Pontífice también se refirió al cansancio, la falta de resultados visibles y la pérdida del entusiasmo inicial que podían experimentar quienes dedicaban su vida al servicio religioso.

En ese contexto, recordó los ejemplos de Héctor Valdivielso Sáez, primer santo argentino, y del cura Brochero, quien continuó acompañando a su comunidad pese a la enfermedad y la ceguera. “Nuestras fuerzas pueden agotarse, pero jamás el poder de Dios”, sostuvo.

Además, alentó a incorporar nuevas herramientas, incluida la tecnología, para continuar transmitiendo el mensaje cristiano y encontrar caminos que permitieran llegar a más personas.

El recuerdo de Francisco y el futuro de la Iglesia argentina

En otro tramo de su discurso, León XIV convocó a reconocer el trabajo que ya desarrollaban las comunidades religiosas y a imaginar nuevas formas de fortalecer la presencia de la Iglesia en la sociedad.

En particular, expresó su deseo de que más jóvenes se preguntaran por su vocación, que las parroquias fueran comunidades vivas de fe y que los seminarios se convirtieran en espacios de formación espiritual.

También evocó al papa Francisco y llamó a construir una Iglesia que continuara “haciendo lío”, con capacidad para llevar el Evangelio “a todos los rincones”.

Finalmente, pidió a los religiosos regresar a sus comunidades “con esperanza, con libertad y con ganas de seguir sirviendo”, incluso cuando los resultados de su trabajo no fueran inmediatos.

“Que Dios encuentre en nosotros hombres y mujeres dispuestos a seguirlo y a ser modelados por su amor. Gente que no afloje hasta llegar a la santidad”, expresó.

En el cierre, León XIV aseguró que Dios todavía tenía mucho por hacer en la Argentina y pidió que la Virgen de Luján acompañara el camino de la Iglesia en el país.