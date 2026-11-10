Advierten por riesgos sanitarios en una escuela de Paraná y piden mejoras urgentes

Directivos de la Escuela Secundaria Nº 18 Juan Manuel de Rosas y de la nocturna Atahualpa Yupanqui reclamaron soluciones por la presencia de palomas y fallas eléctricas. También solicitaron la construcción de un salón de usos múltiples para ambas instituciones.
Los problemas de infraestructura en la Escuela Juan Manuel de Rosas de Paraná motivaron nuevos reclamos de sus autoridades, quienes advirtieron sobre la presencia de nidos de palomas, inconvenientes eléctricos y la falta de un salón de usos múltiples (SUM). Las dificultades afectan también a la Escuela Nocturna Nº 25 Atahualpa Yupanqui, que comparte el edificio.
Durante una entrevista con Elonce, el rector Carlos Andrade explicó que desde mayo realizaron más de siete presentaciones formales para solicitar una solución a la presencia de palomas dentro del establecimiento. Según señaló, los animales ensucian las aulas y generan preocupación por las condiciones sanitarias.
"Se hizo una auditoría desde la ART. Consideramos muy grave lo que tiene que ver con la salud de nuestros estudiantes y docentes", expresó Andrade. Además, remarcó que los directivos tienen la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas para toda la comunidad educativa.
Problemas eléctricos y ventiladores fuera de servicio
Otro de los reclamos está relacionado con las instalaciones eléctricas. El rector explicó que varios ventiladores dejaron de funcionar y algunos debieron ser anulados debido a problemas de cortocircuitos.
"Cuando comiencen estas etapas calurosas no vamos a poder ayudar a un mejor momento educativo, ya que no van a estar dadas las condiciones", advirtió. También señaló que el establecimiento registra temperaturas elevadas durante los meses de verano.
Por su parte, Félix Romero, rector de la Escuela Nocturna Nº 25 Atahualpa Yupanqui, acompañó los planteos y solicitó colaboración para conseguir mallas antipalomas. Explicó que los recursos disponibles resultan insuficientes para afrontar las tareas de mantenimiento y limpieza.
Reclaman un salón de usos múltiples
Los directivos también insistieron en la necesidad de construir un SUM que permita desarrollar actividades educativas, culturales y deportivas bajo techo.
Romero mencionó como ejemplo la celebración del Día de la Tradición, realizada este martes en un patio descubierto. "Si hoy hubiera llovido, no se podría hacer la actividad", señaló.
Además, destacó que el espacio podría utilizarse para propuestas comunitarias. "Nuestro edificio necesita un salón de usos múltiples y lo necesita toda la comunidad, no solamente nosotros", afirmó.
Más de 600 estudiantes comparten el edificio
Andrade precisó que entre ambas instituciones y sus respectivos turnos asisten más de 600 estudiantes, además del personal docente y no docente.
Los directivos aseguraron que llevan más de cinco meses realizando gestiones por las vías administrativas correspondientes, sin obtener hasta el momento una solución definitiva a los problemas planteados.
"No vamos a dejar de reclamar e insistir. Necesitamos esa colaboración de parte del Estado", expresaron, al reiterar el pedido de mejoras para garantizar un espacio saludable y seguro.