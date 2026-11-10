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Paraná Reclamos por infraestructura escolar en Paraná

Advierten por riesgos sanitarios en una escuela de Paraná y piden mejoras urgentes

Directivos de la Escuela Secundaria Nº 18 Juan Manuel de Rosas y de la nocturna Atahualpa Yupanqui reclamaron soluciones por la presencia de palomas y fallas eléctricas. También solicitaron la construcción de un salón de usos múltiples para ambas instituciones.

10 de Noviembre de 2026
Paraná: reclaman por palomas y fallas eléctricas en escuela.
Paraná: reclaman por palomas y fallas eléctricas en escuela. Foto: (Elonce)

Directivos de la Escuela Secundaria Nº 18 Juan Manuel de Rosas y de la nocturna Atahualpa Yupanqui reclamaron soluciones por la presencia de palomas y fallas eléctricas. También solicitaron la construcción de un salón de usos múltiples para ambas instituciones.

Los problemas de infraestructura en la Escuela Juan Manuel de Rosas de Paraná motivaron nuevos reclamos de sus autoridades, quienes advirtieron sobre la presencia de nidos de palomas, inconvenientes eléctricos y la falta de un salón de usos múltiples (SUM). Las dificultades afectan también a la Escuela Nocturna Nº 25 Atahualpa Yupanqui, que comparte el edificio.

 

Durante una entrevista con Elonce, el rector Carlos Andrade explicó que desde mayo realizaron más de siete presentaciones formales para solicitar una solución a la presencia de palomas dentro del establecimiento. Según señaló, los animales ensucian las aulas y generan preocupación por las condiciones sanitarias.

 

"Se hizo una auditoría desde la ART. Consideramos muy grave lo que tiene que ver con la salud de nuestros estudiantes y docentes", expresó Andrade. Además, remarcó que los directivos tienen la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas para toda la comunidad educativa.

 

Carlos Andrade, rector de la Escuela Secundaria N&ordm; 18 Juan Manuel de Rosas (Elonce)
Carlos Andrade, rector de la Escuela Secundaria Nº 18 Juan Manuel de Rosas (Elonce)

 

Problemas eléctricos y ventiladores fuera de servicio

 

Otro de los reclamos está relacionado con las instalaciones eléctricas. El rector explicó que varios ventiladores dejaron de funcionar y algunos debieron ser anulados debido a problemas de cortocircuitos.

 

"Cuando comiencen estas etapas calurosas no vamos a poder ayudar a un mejor momento educativo, ya que no van a estar dadas las condiciones", advirtió. También señaló que el establecimiento registra temperaturas elevadas durante los meses de verano.

 

Por su parte, Félix Romero, rector de la Escuela Nocturna Nº 25 Atahualpa Yupanqui, acompañó los planteos y solicitó colaboración para conseguir mallas antipalomas. Explicó que los recursos disponibles resultan insuficientes para afrontar las tareas de mantenimiento y limpieza.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

Reclaman un salón de usos múltiples

 

Los directivos también insistieron en la necesidad de construir un SUM que permita desarrollar actividades educativas, culturales y deportivas bajo techo.

 

Romero mencionó como ejemplo la celebración del Día de la Tradición, realizada este martes en un patio descubierto. "Si hoy hubiera llovido, no se podría hacer la actividad", señaló.

 

Además, destacó que el espacio podría utilizarse para propuestas comunitarias. "Nuestro edificio necesita un salón de usos múltiples y lo necesita toda la comunidad, no solamente nosotros", afirmó.

 

F&eacute;lix Romero, rector de la Escuela Nocturna N&ordm; 25 Atahualpa Yupanqui (Elonce)
Félix Romero, rector de la Escuela Nocturna Nº 25 Atahualpa Yupanqui (Elonce)

 

Más de 600 estudiantes comparten el edificio

 

Andrade precisó que entre ambas instituciones y sus respectivos turnos asisten más de 600 estudiantes, además del personal docente y no docente.

 

Los directivos aseguraron que llevan más de cinco meses realizando gestiones por las vías administrativas correspondientes, sin obtener hasta el momento una solución definitiva a los problemas planteados.

 

"No vamos a dejar de reclamar e insistir. Necesitamos esa colaboración de parte del Estado", expresaron, al reiterar el pedido de mejoras para garantizar un espacio saludable y seguro.

 

Escuela Juan Manuel de Rosas: reclaman por nidos de palomas y un SUM

Temas:

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