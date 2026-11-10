Declara Néstor Pavón y explica qué hizo Sebastián Wagner tras la desaparición de Micaela

Néstor Pavón, acusado de ser coautor del femicidio de Micaela García, declaró este martes ante el tribunal de Gualeguay. Reconstruyó los movimientos de Sebastián Wagner, sus ausencias laborales y cómo la Policía encontró el automóvil investigado.
Néstor Roberto Pavón, acusado de ser coautor del femicidio de Micaela García, declara este martes 10 de noviembre ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, donde brinda su versión sobre la relación laboral que mantenía con Sebastián Wagner, los movimientos de este último durante los días investigados y las circunstancias en las que la Policía localizó el automóvil vinculado con la causa.
La declaración se produjo ante los jueces Santiago Nicolás Brugo, Maximiliano Larocca Rees y Nicolás Gazali. Durante su exposición, Pavón reconstruyó cómo conoció a Wagner, las tareas que realizaba en sus lavaderos y los acontecimientos que, según su relato, precedieron a la intervención policial.
El acusado sostuvo que Wagner había comenzado a trabajar para él después de solicitarle empleo y que inicialmente cumplía sus tareas sin inconvenientes. Sin embargo, señaló que posteriormente comenzó a registrar problemas personales y ausencias que afectaron la organización del establecimiento.
La relación laboral entre Pavón y Wagner
Pavón explicó que conoció a Wagner cuando este se presentó en bicicleta en su lavadero de las rutas 11 y 12 para solicitar trabajo. Aunque inicialmente no tenía vacantes, conservó su número telefónico y lo convocó semanas después.
Según su testimonio, Wagner se mostró predispuesto a realizar distintas tareas, incluso cuando debía trabajar solo o extender su jornada por la llegada de camiones fuera del horario habitual.
Posteriormente, Pavón decidió trasladarlo al lavadero El Salteño, ubicado sobre bulevar San Juan, donde quedó a cargo de la atención. Explicó que el cambio buscaba acercarlo a su domicilio debido a los conflictos familiares que, según manifestó, atravesaba el trabajador.
El acusado también relató que intervino para facilitar la compra de un automóvil mediante un acuerdo entre Wagner y un tercero. Se trataba de un vehículo que el empleado pagaría en cuotas con parte de sus ingresos laborales.
La noche en que ambos salieron a cenar
Uno de los tramos centrales de la declaración estuvo dedicado a reconstruir una noche en la que Pavón y Wagner compartieron una cena en un establecimiento gastronómico.
Pavón sostuvo que Wagner le había comentado que atravesaba una discusión con su pareja y que no tenía dónde pasar la noche. Ante esa situación, aseguró que le ofreció dormir en el lavadero hasta que pudiera resolver sus problemas de alojamiento.
Según declaró, ambos fueron al comedor La Terraza, donde comieron y permanecieron conversando con un conocido. También indicó que durante la reunión consumieron bebidas alcohólicas.
Al finalizar, Wagner condujo el automóvil y trasladó a Pavón hasta su vivienda. El acusado aseguró que, antes de despedirse, le entregó las llaves del lavadero y le indicó que fuera a descansar allí, porque al día siguiente debía comenzar temprano con los trabajos programados.
“Acá está la llave del lavadero, andate a dormir al lavadero y mañana arrancás ahí a lavar”, recordó haberle dicho.
Pavón afirmó que Wagner se retiró en el vehículo y que él ingresó a su domicilio, donde permaneció con su familia.
La ausencia de Wagner al día siguiente
El acusado relató que, a la mañana siguiente, recibió una llamada de un cliente que había llegado al lavadero y encontró las instalaciones cerradas.
Según explicó, intentó comunicarse reiteradamente con Wagner porque esperaba que estuviera trabajando. Al no obtener respuesta, recorrió distintos lugares donde pensó que podía encontrarse.
Posteriormente, logró comunicarse con personas del entorno del empleado, quienes le informaron que Wagner se encontraba descompuesto. Pavón manifestó que se molestó porque no había entregado las llaves del establecimiento y varios clientes esperaban para ser atendidos.
Durante la tarde, Wagner se presentó en el lavadero y, de acuerdo con la versión del acusado, reconoció que había salido durante la noche y consumido sustancias.
“Disculpame, pasa que me sentía mal y salí de joda”, recordó Pavón sobre las explicaciones que recibió.
El acusado aseguró que le reprochó su comportamiento y le advirtió que debía decidir si continuaría trabajando y cumpliendo sus obligaciones.
El viaje de Wagner a Buenos Aires
En otro tramo de su exposición, Pavón contó que Wagner volvió a manifestar dificultades personales y expresó su intención de viajar a Buenos Aires para visitar a su madre y conocer a un sobrino.
Según su relato, lo ayudó a conseguir transporte mediante un conocido que debía viajar en camión hacia esa provincia. También aseguró que colaboró con la organización del encuentro entre Wagner y sus familiares.
Pavón indicó que el empleado dejó su automóvil en el lavadero antes de partir y que posteriormente decidió trasladarlo a la vivienda de otro trabajador para resguardarlo.
El acusado sostuvo que, durante esos días, había conversado con un posible comprador del vehículo. Explicó que la intención era venderlo para que Wagner pudiera afrontar los gastos de alquiler de una vivienda.
Cómo encontró la Policía el automóvil investigado
Pavón relató que, mientras se encontraba en el lavadero, un integrante de la Policía de Investigaciones llegó al establecimiento y observó el automóvil de Wagner.
Según declaró, el funcionario le preguntó por el vehículo porque los investigadores buscaban uno de características similares en el marco de la desaparición de Micaela García.
“¿Y ese auto? Es mío, te lo vendo. Es de mi empleado”, recordó Pavón sobre el intercambio inicial.
El acusado aseguró que, al conocer el motivo de la consulta, manifestó su disposición para que se realizaran las pericias correspondientes.
“Si vos decís que es el auto que andan buscando, llamá a los peritos que vengan y le hagan todo el peritaje”, afirmó que respondió.
De acuerdo con su declaración, posteriormente llegaron otros efectivos policiales y le solicitaron información sobre el domicilio de Wagner. Pavón sostuvo que acompañó a los investigadores hasta una vivienda del barrio Holanda, donde señaló el lugar en el que residía el empleado.
Por qué Néstor Pavón enfrenta un segundo juicio
Néstor Pavón ya había sido sometido a un proceso judicial por su presunta participación en el crimen. En 2017 fue condenado por encubrimiento, mientras que Sebastián Wagner recibió una pena de prisión perpetua como autor material del femicidio.
Sin embargo, en diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia contra Pavón al considerar que existió una valoración arbitraria de las pruebas. En consecuencia, ordenó la realización de un nuevo juicio.
La decisión abrió la posibilidad de analizar nuevamente la responsabilidad penal del acusado, esta vez bajo la imputación de coautoría del femicidio. Pavón todavía no recibió una sentencia por esa acusación, que constituye el eje del actual debate.
El femicidio que dio origen a la Ley Micaela
Micaela García tenía 21 años cuando fue asesinada en 2017. Era estudiante del profesorado de Educación Física y participaba activamente en organizaciones sociales y en el movimiento Ni Una Menos.
Su femicidio generó una profunda conmoción social y dio impulso a la sanción de la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para quienes integran los tres poderes del Estado nacional.
La normativa fue concebida como una herramienta para prevenir situaciones de violencia de género y promover una mayor formación de los funcionarios y agentes públicos.
A casi una década del crimen, la familia continúa reclamando que se determinen todas las responsabilidades penales vinculadas con el femicidio.