Ema Noir recuperó la libertad tras permanecer tres días detenido por agredir a un policía

Noir recuperó su libertad, pero quedó supeditado a la causa por agredir a un policía

El cantante y líder de Ke Personajes, Emanuel Noir, recuperó este martes la libertad tras permanecer detenido desde el sábado 7 en la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay por agredir a un policía.

Vale recordar que el músico protagonizó un violento incidente en un casino de su ciudad natal. El efectivo que fue víctima de los golpes, le había impedido ingresar al lugar que ya había cerrado sus puertas.

Finalmente, este martes, y tras una audiencia en los tribunales, Noir recuperó su libertad, pero quedó “supeditado a la causa”, según confirmaron desde la Jefatura Departamental de Concepción del Uruguay a Elonce.

Pedido de disculpas de Noir

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el cantante de Ke Personajes reconoció su responsabilidad y pidió disculpas por lo sucedido.

“Hoy quiero pedir perdón. Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó. Me equivoqué y estoy profundamente arrepentido”, expresó el músico al comienzo de su descargo.

En primer lugar, se dirigió a Jonathan Benítez, el policía que resultó herido durante el episodio, y a su familia. “Quiero pedir disculpas, en primer lugar, a Jonathan Benítez, el efectivo al que agredí sin ninguna justificación, y a su familia. Espero que, cuando todo esto haya pasado, pueda tener la oportunidad de hacerlo personalmente y en privado”, manifestó.

También extendió sus disculpas a sus familiares, a los vecinos de su ciudad natal y a las personas que lo acompañan en su carrera artística.

En otro tramo del comunicado, el líder de Ke Personajes reconoció que atraviesa un momento difícil y aseguró que se encuentra reflexionando sobre lo ocurrido.

“Hoy me toca atravesar un momento de profunda angustia, soledad y reflexión”, sostuvo.

Además, aclaró que no pretende justificar su comportamiento ni evitar las consecuencias de sus acciones. “No busco excusas, explicaciones ni justificaciones. Tampoco pretendo que nadie deje de sentirse decepcionado o dolido. Solo quiero expresar mi arrepentimiento sincero y asumir la responsabilidad que me corresponde”, agregó.

Finalmente, volvió a reconocer su responsabilidad por la agresión: “Me equivoqué. Soy humano, pero por encima de todo soy responsable de mis actos”.