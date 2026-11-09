Tras dos días detenido, Emanuel Noir fue trasladado al hospital para realizarse estudios

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, fue trasladado este domingo al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay para realizarse estudios médicos en la muñeca izquierda.

El procedimiento se concretó luego de una evaluación realizada por el médico forense, quien indicó la necesidad de efectuar placas radiográficas de la mano izquierda para examinar una lesión.

Según informó Uruguayenses, el traslado fue dispuesto por el fiscal de turno, Juan Pablo Gile, luego de la intervención del médico forense Adrián Siemmens.

Realizaron radiografías y regresó a la Alcaidía

El operativo se llevó adelante alrededor de las 13.20, con custodia de personal de la Guardia Especial. Una vez finalizados los estudios, que incluyeron placas radiográficas del frente y dorso de la muñeca izquierda, se informó que Noir había regresado a la Alcaidía pasadas las 14.

El procedimiento se desarrolló sin novedades, aunque hasta el momento no se difundieron los resultados de las radiografías ni un diagnóstico médico.

El cantante continúa detenido en Concepción del Uruguay

El traslado al hospital se produjo mientras el músico permanece detenido en Concepción del Uruguay, en el marco de una causa por presunta resistencia a la autoridad y lesiones.

El episodio que derivó en su detención ocurrió durante la madrugada del sábado 7 de noviembre, frente al casino de la ciudad, donde habría protagonizado un altercado con un efectivo policial que cumplía tareas de seguridad.

El policía agredido por Noir

Según la versión preliminar, el artista habría llegado al establecimiento cuando estaba cerrado. En esas circunstancias, habría intentado ingresar al edificio.

Un policía que cumplía tareas de seguridad le habría impedido el paso. El altercado se habría producido después de que el efectivo le indicara que el acceso al público no estaba habilitado.

Durante el cruce, Emanuel Noir habría golpeado al funcionario policial. La versión inicial indica que el efectivo habría sufrido lesiones en el rostro. Una de las versiones sobre el episodio señala que el golpe habría alcanzado al policía con los anillos que llevaba puestos el cantante. Esa circunstancia forma parte de la reconstrucción preliminar del hecho, según informó La Pirámide.

El pedido de disculpas

“Hoy quiero pedir perdón. Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó. Me equivoqué y estoy profundamente arrepentido”, expresó el músico al comienzo de su descargo.

En primer lugar, se dirigió a Jonathan Benítez, el policía que resultó herido durante el episodio, y a su familia. “Quiero pedir disculpas, en primer lugar, a Jonathan Benítez, el efectivo al que agredí sin ninguna justificación, y a su familia. Espero que, cuando todo esto haya pasado, pueda tener la oportunidad de hacerlo personalmente y en privado”, manifestó.

También extendió sus disculpas a sus familiares, a los vecinos de su ciudad natal y a las personas que lo acompañan en su carrera artística.

En otro tramo del comunicado, el líder de Ke Personajes reconoció que atraviesa un momento difícil y aseguró que se encuentra reflexionando sobre lo ocurrido.

“Hoy me toca atravesar un momento de profunda angustia, soledad y reflexión”, sostuvo.

Además, aclaró que no pretende justificar su comportamiento ni evitar las consecuencias de sus acciones. “No busco excusas, explicaciones ni justificaciones. Tampoco pretendo que nadie deje de sentirse decepcionado o dolido. Solo quiero expresar mi arrepentimiento sincero y asumir la responsabilidad que me corresponde”, agregó.

Finalmente, volvió a reconocer su responsabilidad por la agresión: “Me equivoqué. Soy humano, pero por encima de todo soy responsable de mis actos”.