 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Tras dos días detenido, Emanuel Noir fue trasladado al hospital para realizarse estudios

El cantante de Ke Personajes, que permanece detenido en Concepción del Uruguay, fue llevado al Hospital Justo José de Urquiza por disposición de la Fiscalía. Le realizaron radiografías en la muñeca izquierda y luego regresó a la Alcaidía.

9 de Noviembre de 2026
Emanuel Noir protagonizó un episodio de violencia en Concepción del Uruguay
Emanuel Noir protagonizó un episodio de violencia en Concepción del Uruguay

El cantante de Ke Personajes, que permanece detenido en Concepción del Uruguay, fue llevado al Hospital Justo José de Urquiza por disposición de la Fiscalía. Le realizaron radiografías en la muñeca izquierda y luego regresó a la Alcaidía.

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, fue trasladado este domingo al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay para realizarse estudios médicos en la muñeca izquierda.

 

El procedimiento se concretó luego de una evaluación realizada por el médico forense, quien indicó la necesidad de efectuar placas radiográficas de la mano izquierda para examinar una lesión.

 

Según informó Uruguayenses, el traslado fue dispuesto por el fiscal de turno, Juan Pablo Gile, luego de la intervención del médico forense Adrián Siemmens.

Realizaron radiografías y regresó a la Alcaidía

 

El operativo se llevó adelante alrededor de las 13.20, con custodia de personal de la Guardia Especial. Una vez finalizados los estudios, que incluyeron placas radiográficas del frente y dorso de la muñeca izquierda, se informó que Noir había regresado a la Alcaidía pasadas las 14.

 

El procedimiento se desarrolló sin novedades, aunque hasta el momento no se difundieron los resultados de las radiografías ni un diagnóstico médico.

El cantante continúa detenido en Concepción del Uruguay

 

El traslado al hospital se produjo mientras el músico permanece detenido en Concepción del Uruguay, en el marco de una causa por presunta resistencia a la autoridad y lesiones.

 

El episodio que derivó en su detención ocurrió durante la madrugada del sábado 7 de noviembre, frente al casino de la ciudad, donde habría protagonizado un altercado con un efectivo policial que cumplía tareas de seguridad.

El polic&iacute;a agredido por Noir
El policía agredido por Noir

Según la versión preliminar, el artista habría llegado al establecimiento cuando estaba cerrado. En esas circunstancias, habría intentado ingresar al edificio.

 

Un policía que cumplía tareas de seguridad le habría impedido el paso. El altercado se habría producido después de que el efectivo le indicara que el acceso al público no estaba habilitado.

Durante el cruce, Emanuel Noir habría golpeado al funcionario policial. La versión inicial indica que el efectivo habría sufrido lesiones en el rostro. Una de las versiones sobre el episodio señala que el golpe habría alcanzado al policía con los anillos que llevaba puestos el cantante. Esa circunstancia forma parte de la reconstrucción preliminar del hecho, según informó La Pirámide.

El pedido de disculpas

 

“Hoy quiero pedir perdón. Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó. Me equivoqué y estoy profundamente arrepentido”, expresó el músico al comienzo de su descargo.

 

En primer lugar, se dirigió a Jonathan Benítez, el policía que resultó herido durante el episodio, y a su familia. “Quiero pedir disculpas, en primer lugar, a Jonathan Benítez, el efectivo al que agredí sin ninguna justificación, y a su familia. Espero que, cuando todo esto haya pasado, pueda tener la oportunidad de hacerlo personalmente y en privado”, manifestó.

También extendió sus disculpas a sus familiares, a los vecinos de su ciudad natal y a las personas que lo acompañan en su carrera artística.

 

En otro tramo del comunicado, el líder de Ke Personajes reconoció que atraviesa un momento difícil y aseguró que se encuentra reflexionando sobre lo ocurrido.

 

“Hoy me toca atravesar un momento de profunda angustia, soledad y reflexión”, sostuvo.

 

Además, aclaró que no pretende justificar su comportamiento ni evitar las consecuencias de sus acciones. “No busco excusas, explicaciones ni justificaciones. Tampoco pretendo que nadie deje de sentirse decepcionado o dolido. Solo quiero expresar mi arrepentimiento sincero y asumir la responsabilidad que me corresponde”, agregó.

Finalmente, volvió a reconocer su responsabilidad por la agresión: “Me equivoqué. Soy humano, pero por encima de todo soy responsable de mis actos”.

Temas:

ke personajes Emanuel Noir Emanuel Noir detenido
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso