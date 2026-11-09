Tiene 16 años, fue adoptado y viajó desde Paraná para cumplir su sueño de ver al Papa

Santiago, un adolescente de Paraná que fue adoptado, viajó a Buenos Aires para participar de la primera misa de León XIV en Argentina. Compartió su historia de vida, agradeció a su familia y dejó un mensaje de esperanza para los jóvenes: “Nunca hay que rendirse”.
Un adolescente de 16 años de Paraná, que fue adoptado, viajó a Buenos Aires para ver al papa León XIV y cumplir uno de sus mayores sueños. Se trata de Santiago, quien llegó este domingo por la mañana al Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, para participar de la primera misa del pontífice en la Argentina. Durante la espera, compartió su historia personal y destacó la importancia de la familia, la fe y la perseverancia.
“Me llena de orgullo y de pasión verlo al Papa. Fue uno de mis grandes sueños conocerlo”, expresó el joven en diálogo con Cadena 3, mientras aguardaba el comienzo de la celebración religiosa.
Santiago contó que había viajado desde la capital entrerriana acompañado por familiares, quienes hicieron posible que pudiera estar presente en uno de los acontecimientos más significativos de la visita papal al país.
Fue adoptado y destacó el amor de su familia
Durante la entrevista, el adolescente compartió parte de su historia de vida. Explicó que fue adoptado porque su familia biológica no podía hacerse cargo de él y destacó el cariño y las oportunidades que recibió de quienes lo criaron.
“Mi familia me ha dado esta oportunidad de que venga con estos parientes y para mí me llena de orgullo”, manifestó, emocionado por la posibilidad de participar del encuentro con León XIV.
El joven también reveló que atravesó momentos difíciles, entre ellos la pérdida de algunos de sus hermanos. Según relató, esas experiencias lo llevaron a valorar especialmente los vínculos familiares, la amistad y el acompañamiento de las personas cercanas.
El mensaje de Santiago sobre la amistad y la fe
Al reflexionar sobre las enseñanzas que le dejaron sus experiencias personales, Santiago destacó la importancia de acompañarse y mantener los lazos afectivos, especialmente durante la adolescencia.
“Eso es señal de amistad y hermandad, que es lo que se está perdiendo ahora en la juventud”, sostuvo, al referirse al valor de las relaciones humanas y la solidaridad. Además, defendió la importancia de la fe entre los jóvenes y señaló que la historia de Jesús transmite enseñanzas para afrontar los momentos difíciles.
“Nunca hay que rendirse y nunca hay que bajonearse”, afirmó Santiago, quien encontró en su viaje desde Paraná una oportunidad para concretar un sueño que había esperado durante mucho tiempo.