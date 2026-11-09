Se agranda la grilla de la Reina de las Jineteadas: confirmaron a Destino San Javier

La grilla de la Reina de las Jineteadas continúa sumando artistas para su edición 2027. La organización del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante confirmó la participación de Destino San Javier, que se presentará el sábado 9 de enero en el escenario mayor del tradicional encuentro entrerriano.

La incorporación fue anunciada a través de las redes sociales oficiales del festival, con un mensaje de bienvenida al reconocido conjunto folclórico. “¡Bienvenidos! Destino San Javier”, expresaron los organizadores al dar a conocer la nueva confirmación artística.

El Festival Nacional de Jineteada y Folclore se desarrollará del 7 al 11 de enero de 2027, con cinco jornadas dedicadas a las tradiciones gauchas, la música popular y las actividades que caracterizan a una de las celebraciones más representativas de Entre Ríos.

Destino San Javier se suma a la programación

La actuación de Destino San Javier está prevista para el sábado 9 de enero, una de las noches centrales de la celebración. El conjunto, reconocido por su repertorio folclórico y sus armonías vocales, llevará sus canciones al escenario mayor del festival.

Con esta confirmación, la organización continúa ampliando la propuesta musical de la próxima edición, que convocará a artistas y público de distintos puntos del país.

La Reina de las Jineteadas volverá a reunir espectáculos musicales y actividades vinculadas con las tradiciones criollas, en una celebración que forma parte de la identidad cultural de Diamante.