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Espectáculos Confirmaron otro espectáculo para la fiesta de enero

Ahyre fue confirmado para la 55° edición del Festival de Jineteada y Folclore

El grupo salteño Ahyre regresará al escenario mayor Carlos Santa María durante la 55° edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante. La presentación está anunciada para el 7 de enero, mientras que el encuentro se desarrollará hasta el 11.

4 de Noviembre de 2026
Ahyre fue confirmado para el Festival de Diamante 2027.
Ahyre fue confirmado para el Festival de Diamante 2027. Foto: Examedia.

El grupo salteño Ahyre regresará al escenario mayor Carlos Santa María durante la 55° edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante. La presentación está anunciada para el 7 de enero, mientras que el encuentro se desarrollará hasta el 11.

Ahyre fue confirmado para la 55° edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, que se desarrollará del 7 al 11 de enero de 2027. El reconocido grupo salteño volverá a presentarse en el escenario mayor Carlos Santa María durante la jornada inaugural del tradicional encuentro entrerriano.

 

 

 

La organización anunció la incorporación de la agrupación a la programación artística a través de sus redes sociales, donde le dio la bienvenida a una nueva edición de la denominada Reina de las Jineteadas.

 

La presentación de Ahyre está prevista para el jueves 7 de enero, en una de las noches que combinarán música folclórica y las actividades tradicionales del festival.

 

Ahyre regresará al escenario mayor

 

El conjunto salteño volverá a encontrarse con el público de Diamante en el escenario Carlos Santa María, uno de los espacios centrales de la celebración.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

La confirmación se sumó a los preparativos de la 55° edición del festival, que durante cinco jornadas reunirá propuestas musicales y actividades vinculadas con las tradiciones criollas.

 

La organización invitó al público a reservar las fechas del 7 al 11 de enero para participar del encuentro. Por el momento, el anuncio difundido no precisó horarios de actuación ni detalles sobre la venta de entradas.

Temas:

Ahyre Festival Nacional de Jineteada y Folclore Diamante
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