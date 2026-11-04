Ahyre fue confirmado para la 55° edición del Festival de Jineteada y Folclore

Ahyre fue confirmado para la 55° edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, que se desarrollará del 7 al 11 de enero de 2027. El reconocido grupo salteño volverá a presentarse en el escenario mayor Carlos Santa María durante la jornada inaugural del tradicional encuentro entrerriano.

La organización anunció la incorporación de la agrupación a la programación artística a través de sus redes sociales, donde le dio la bienvenida a una nueva edición de la denominada Reina de las Jineteadas.

La presentación de Ahyre está prevista para el jueves 7 de enero, en una de las noches que combinarán música folclórica y las actividades tradicionales del festival.

Ahyre regresará al escenario mayor

El conjunto salteño volverá a encontrarse con el público de Diamante en el escenario Carlos Santa María, uno de los espacios centrales de la celebración.

Foto: La Nación.

La confirmación se sumó a los preparativos de la 55° edición del festival, que durante cinco jornadas reunirá propuestas musicales y actividades vinculadas con las tradiciones criollas.

La organización invitó al público a reservar las fechas del 7 al 11 de enero para participar del encuentro. Por el momento, el anuncio difundido no precisó horarios de actuación ni detalles sobre la venta de entradas.