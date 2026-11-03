Evangelina Anderson se emocionó con un gesto de sus seguidores: “Me muero de amor”

Evangelina Anderson abrió una caja de preguntas en Instagram y recibió una serie de mensajes que la emocionaron. Varias seguidoras le contaron que habían elegido su nombre para sus hijas y el de Bastián, su hijo mayor, para sus hijos.

La modelo compartió algunas de esas respuestas en sus historias. Entre ellas aparecieron testimonios de familias que habían tomado esa decisión años atrás y otras que lo habían hecho recientemente.

“Sos hermosa, le puse Evangelina a mi hija por vos, hoy tiene 18 años”, le escribió una usuaria. La confesión dio paso a una respuesta afectuosa de Anderson y a nuevas publicaciones sobre el mismo tema.

Los mensajes sobre las niñas que llevan su nombre

“Aww me encanta cuando me cuentan estas cosas. Hay muchas Evangelinas por mí”, respondió Evangelina Anderson. La modelo destacó así que no era la primera vez que recibía una historia de esas características.

Otra seguidora contó que la elección había sido de su pareja. “Mi marido le puso Evangelina a nuestra hija por vos, hoy tiene cinco ya”, expresó en el mensaje que la modelo también decidió mostrar.

“Recibo miles de estos mensajes. Los amo”, escribió Anderson al compartir las respuestas. Los testimonios publicados incluyeron tanto a una joven de 18 años como a una niña de cinco.

Bastián también inspiró a sus seguidores

Los mensajes no se limitaron al nombre de la modelo. “¡Mi hijo se llama Basti por el tuyo! Siempre su fan, los amo”, le contó otra usuaria, en referencia a su primer hijo con Martín Demichelis.

“Todos los Bastis que hay en Argentina por mi Basti me muero de amor”, respondió Evangelina Anderson. Otra madre se sumó con una historia similar: “Yo le puse Bastián a mi hijo por tu hijo, ¡son tan adorables tus niños! Mi Basti tiene 1 año y medio”.

Para acompañar ese último mensaje, la modelo publicó una fotografía de su hijo cuando era bebé. También lo etiquetó y agregó un corazón violeta, como parte del intercambio que compartió con sus seguidores.