Selección Argentina: Scaloni confirmó los convocados para los primeros amistosos sin Messi

Lionel Scaloni presentó una lista de 28 jugadores para los amistosos de la Selección Argentina ante Uruguay y Costa Rica. La convocatoria, primera tras el retiro de Lionel Messi, incluyó nuevas caras, regresos y varios campeones del mundo.
La lista de convocados de la Selección Argentina para los amistosos internacionales de noviembre fue anunciada este martes por el entrenador Lionel Scaloni. La nómina incluyó a 28 futbolistas que se prepararán para enfrentar a Uruguay y Costa Rica en territorio argentino, en lo que representará la primera doble fecha FIFA del seleccionado después del retiro de Lionel Messi.
La convocatoria presentó una combinación de jugadores experimentados, integrantes del plantel campeón del mundo y jóvenes talentos que buscarán consolidarse en el equipo nacional.
Entre los nombres destacados aparecieron Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Nicolás Paz.
Además, Scaloni incorporó futbolistas que intentarán ganar protagonismo en esta nueva etapa, como Agustín Giay, Mariano Troilo, Román Vega, Gianluca Prestianni y Santiago Castro. La ausencia de Messi marcará el inicio de un nuevo ciclo para el seleccionado.
La lista completa de convocados de la Selección Argentina
De acuerdo con la nómina difundida, estos son los 28 jugadores citados y sus respectivos clubes:
Arqueros
Emiliano Martínez (Chelsea)
Gerónimo Rulli (Manchester City)
Juan Musso (Atlético de Madrid)
Santiago Beltrán (River Plate)
Defensores
Gonzalo Montiel (River Plate)
Agustín Giay (Palmeiras)
Aaron Anselmino (Chelsea)
Mariano Troilo (Parma)
Leonardo Balerdi (Roma)
Lisandro Martínez (Manchester United)
Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)
Román Vega (Zenit)
Mediocampistas
Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)
Máximo Perrone (Como 1907)
Exequiel Palacios (Ipswich Town)
Valentín Barco (Chelsea)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Enzo Fernández (Manchester City)
Nicolás Paz (Como 1907)
Franco Mastantuono (Fiorentina)
Thiago Almada (River Plate)
Delanteros y extremos
Matías Soulé (Roma)
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
Gianluca Prestianni (Benfica)
José Manuel López (Palmeiras)
Santiago Castro (Roma)
Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
Cuándo juega la Selección Argentina sus próximos amistosos
La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que el equipo de Lionel Scaloni disputará sus últimos dos compromisos internacionales de 2026 en el país.
-Argentina vs. Uruguay: viernes 13 de noviembre, en el estadio Alberto J. Armando, La Bombonera, Buenos Aires.
-Argentina vs. Costa Rica: martes 17 de noviembre, en el estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba.
Los horarios de ambos encuentros y los detalles sobre la venta de entradas todavía no fueron informados oficialmente.
Una nueva etapa para la Selección sin Lionel Messi
Los amistosos representarán el comienzo de una etapa diferente para la Selección Argentina, después de la despedida de Lionel Messi, quien disputó su último encuentro con la camiseta albiceleste el 6 de octubre ante Benín.
La doble fecha FIFA le permitirá a Scaloni evaluar alternativas, incorporar nuevos futbolistas y continuar con la renovación del plantel de cara a los próximos compromisos internacionales.
Aclaración editorial: las fechas y sedes de los amistosos están confirmadas por la AFA. Sin embargo, no pude corroborar de manera independiente la nómina de 28 futbolistas ni los clubes consignados en el texto proporcionado. Conviene contrastar esos datos con la publicación oficial antes de difundir la lista como definitiva.