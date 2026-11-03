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Deportes Tragedia en el fútbol español

Murió el futbolista del Tenerife que había sufrido un fuerte choque con un arquero

El futbolista Jesús de Miguel falleció este martes luego de sufrir un grave golpe durante el partido entre Tenerife y Andorra. Permanecía internado en terapia intensiva y su estado neurológico había empeorado durante la madrugada.

3 de Noviembre de 2026
Murió el jugador del Tenerife que había sufrido fuerte golpe
Murió el jugador del Tenerife que había sufrido fuerte golpe

El futbolista Jesús de Miguel falleció este martes luego de sufrir un grave golpe durante el partido entre Tenerife y Andorra. Permanecía internado en terapia intensiva y su estado neurológico había empeorado durante la madrugada.

El fútbol español quedó conmocionado por la muerte de Jesús de Miguel Alameda, futbolista del CD Tenerife, quien falleció este martes tras sufrir un violento choque con el arquero del FC Andorra durante un partido disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

 

El delantero permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde recibió atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Sin embargo, su estado de salud se deterioró durante la madrugada y el club confirmó su fallecimiento a las 8 de la mañana de este martes.

 

La noticia fue comunicada oficialmente por la institución española, que expresó su profundo pesar por la pérdida del futbolista y acompañó a sus familiares, compañeros y allegados en este difícil momento.

Cómo fue el choque que provocó la tragedia

El grave episodio ocurrió durante los minutos finales del encuentro entre Tenerife y FC Andorra, cuando Jesús de Miguel protagonizó un fuerte choque con el arquero visitante, Jesús Owono, en una acción de juego.

 

Como consecuencia del impacto, el delantero necesitó asistencia médica inmediata y debió ser evacuado del estadio para recibir atención especializada. La gravedad de la situación llevó a las autoridades a suspender el partido.

 

Tras su traslado al hospital, el jugador quedó internado en terapia intensiva bajo estricta observación médica. Durante las horas posteriores, los profesionales siguieron de cerca su evolución, mientras el club mantenía informados a los hinchas sobre su estado.

El doloroso comunicado del Tenerife

Durante la madrugada del martes, la institución había advertido sobre un empeoramiento de la situación neurológica del delantero. Horas después, confirmó el desenlace fatal mediante un comunicado oficial.

 

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad”, expresó el CD Tenerife al anunciar el fallecimiento de Jesús de Miguel.

La entidad manifestó su profunda tristeza por la pérdida y trasladó sus condolencias a la familia, los seres queridos del futbolista y toda la comunidad vinculada al club.

 

Por su parte, la familia de Jesús de Miguel agradeció las numerosas muestras de apoyo y solidaridad recibidas desde que se conoció la gravedad de su estado de salud.

 

Asimismo, sus allegados solicitaron el máximo respeto a su privacidad mientras atravesaban el dolor por la muerte del delantero.

Temas:

Jesús de Miguel Tenerife FC Andorra fútbol español
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