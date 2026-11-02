Fuentes tras la permanencia de Patronato: "Esto es un logro para nosotros"

La permanencia de Patronato en la Primera Nacional significó un alivio para el plantel y el cuerpo técnico después de una temporada marcada por las dificultades. Tras el empate sin goles ante Atlético de Rafaela, el entrenador Marcelo Fuentes analizó el rendimiento del equipo, las decisiones tácticas y la presión de las últimas fechas. Además, reconoció que haber evitado el descenso tuvo un significado especial por su historia con la institución.

Patronato empató 0 a 0 con Atlético Rafaela y sigue en Primera Nacional: resumen del partido

El Rojinegro aseguró su continuidad en la categoría gracias al punto obtenido en el estadio Nuevo Monumental y al triunfo de Chacarita Juniors por 2 a 0 sobre Nueva Chicago. La combinación de resultados permitió cerrar el campeonato sin necesidad de disputar un encuentro adicional por la permanencia.

Fuentes había asumido la conducción del plantel durante los últimos diez partidos, período en el que registró dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Al evaluar esa etapa, sostuvo que Patronato había competido de igual a igual con sus rivales, aunque reconoció que las dificultades para convertir impidieron conseguir mejores resultados.

La falta de gol condicionó el rendimiento de Patronato

El entrenador identificó la falta de efectividad como uno de los principales problemas del equipo. Explicó que, pese a generar oportunidades, Patronato no logró aprovecharlas y terminó dejando puntos importantes en el camino.

"Cuando hablo de goles, no hablo de delanteros", aclaró Fuentes, al señalar que la responsabilidad ofensiva correspondía a todo el equipo y no exclusivamente a los futbolistas de ataque.

El técnico también destacó que la imposibilidad de convertir había generado una presión adicional sobre los jugadores. Consideró que esa situación afectó la confianza del plantel, especialmente durante los encuentros en los que el Rojinegro tuvo posibilidades de ponerse en ventaja.

Las decisiones tácticas frente a Atlético de Rafaela

Durante el segundo tiempo, Fuentes realizó modificaciones en la estructura del equipo que despertaron interrogantes sobre la intención de conservar el empate, especialmente después de conocerse la ventaja de Chacarita sobre Nueva Chicago.

El entrenador explicó que los cambios respondieron a la necesidad de equilibrar sectores del campo donde Atlético de Rafaela había comenzado a generar dificultades. También buscó fortalecer la respuesta defensiva ante el juego aéreo del rival.

Otro factor determinante fue el desgaste físico. Las altas temperaturas y las condiciones de algunos futbolistas obligaron al cuerpo técnico a administrar esfuerzos y realizar variantes para sostener el funcionamiento colectivo.

El sufrimiento de los hinchas y el desgaste psicológico

Fuentes reconoció que la temporada había sido especialmente exigente para los simpatizantes de Patronato, quienes llegaron a la última fecha sin tener asegurada la continuidad del equipo en la Primera Nacional.

"Fue un año de mucho sufrimiento", expresó el entrenador, quien recordó que su llegada se produjo en el tramo final del campeonato, aunque las dificultades deportivas se habían extendido durante gran parte de la competencia.

También consideró que la definición representó un importante desgaste psicológico. La necesidad de obtener un resultado favorable y seguir lo que sucedía en otros estadios incrementó la tensión hasta los últimos minutos.

El significado personal de haber salvado a Patronato

Uno de los momentos más destacados de la conferencia se produjo cuando Fuentes fue consultado sobre su anterior etapa en la institución y la frustración que había significado no conseguir el ascenso.

El entrenador recordó que siempre había asumido la responsabilidad por aquel objetivo incumplido. Posteriormente, Patronato consiguió llegar a Primera División con una base de futbolistas que habían integrado el equipo durante su gestión. "Siempre dije que la pérdida del ascenso fue responsabilidad mía. Y yo sé por qué fue responsabilidad mía", manifestó al recordar aquella experiencia.

Fuentes reconoció que la permanencia conseguida en Rafaela representó una satisfacción personal, porque le permitió cerrar una etapa vinculada con aquella frustración deportiva. "Hoy me compensó que pude devolverle algo a mi espíritu por no haber ascendido en ese momento", expresó.

Qué dijo Marcelo Fuentes sobre su continuidad

Consultado sobre la posibilidad de continuar al frente del plantel durante la próxima temporada, Fuentes evitó adelantar una decisión y aseguró que su prioridad inmediata era descansar después de la exigente definición del campeonato.

"Yo hoy lo único que quiero es llegar a mi casa y estar con mi familia", señaló el director técnico.

También explicó que el cuerpo técnico continuaría trabajando durante los días siguientes, mientras se resolvían distintas situaciones contractuales de los futbolistas. La continuidad de varios integrantes del plantel quedaría sujeta a futuras negociaciones.

El objetivo cumplido y el futuro deportivo

Fuentes también se refirió a la formación inicial elegida para enfrentar a Atlético de Rafaela. Ante las consultas sobre algunas decisiones que generaron sorpresa, explicó que priorizó las condiciones físicas y futbolísticas de cada jugador.

"Yo busco los que están mejor", sostuvo al justificar la elección de los titulares y las variantes implementadas durante el encuentro.

Finalmente, el entrenador defendió el valor de haber conseguido la permanencia, pese a que Patronato había iniciado la temporada con expectativas diferentes. "El que le quiera tomar como un logro a esto que lo tome, para nosotros es un logro", afirmó.