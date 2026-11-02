Patronato confirmó su formación para visitar a Atlético Rafaela y buscar la permanencia

Patronato dio a conocer los titulares y suplentes para enfrentar a Atlético Rafaela en el estadio Nuevo Monumental. El equipo dirigido por Marcelo Fuentes afrontará un encuentro decisivo en su objetivo de mantener la categoría.
La formación de Patronato para enfrentar a Atlético Rafaela quedó confirmada de cara al encuentro que se disputará en el estadio Nuevo Monumental, por la Primera Nacional. El conjunto entrerriano, dirigido por Marcelo Fuentes, buscará un resultado que le permita asegurar su permanencia en la categoría.
El entrenador dispuso un equipo titular integrado por Alan Sosa; Franco Meritello, Nahuel Genez, Maximiliano Rueda, Juan Barinaga, Fernando Evangelista, Franco Soldano, Gonzalo Salega, Renzo Reynaga, Brandon Cortés y Alejo Miró.
La nómina de futbolistas convocados se completó con nueve suplentes, quienes estarán a disposición del cuerpo técnico para ingresar durante el encuentro.
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Los suplentes y el objetivo de la permanencia
Los relevos elegidos fueron Franco Rivasseau, Facundo Díaz, Santiago Piccioni, Augusto Picco, Luciano Strey, Benjamín Bravo, Valentín Pereyra, Joaquín Barolín y Tomás Attis.
El partido ante Atlético Rafaela representará una instancia determinante para el Rojinegro, que intentará sostener su lugar en la Primera Nacional.
Con Marcelo Fuentes al frente del plantel, Patronato afrontará el compromiso como visitante, con la permanencia como principal objetivo deportivo.
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La formación de Atlético Rafaela para enfrentar a Patronato
Por su parte, Atlético Rafaela también confirmó su equipo titular para recibir a Patronato en el estadio Nuevo Monumental. El conjunto santafesino, dirigido por Franco Mendoza, afrontará el compromiso con una formación que tendrá a Lucas Albertengo como una de sus principales referencias ofensivas.
Los once titulares de Atlético Rafaela serán: Mayco Bergia; Ulises Yegros, Enzo Wuattier, Nahuel Cainelli, Facundo Soloa, Fernando Ponce, Joel Bonifacio, Esteban Pepino, Lucas Albertengo, Agustín Obando y Leonardo Flores.
En tanto, el banco de suplentes estará integrado por Ramiro Martínez, Valentín Mondino, Agustín Solveyra, Ignacio Grandoli, Juan Manuel Capurro, Federico Jourdan, Jeremías Torrens, Juan Ignacio Cavallaro e Ijiel Protti.
De esta manera, ambos entrenadores definieron sus equipos para el encuentro, en el que Patronato buscará conseguir un resultado que le permita mantener su lugar en la Primera Nacional.