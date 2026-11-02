Biodiversidad y especies invasoras: científicos se capacitan en Paraná por las Jornadas Argentinas de Mastozoología

Las Jornadas Argentinas de Mastozoología en Paraná ya comenzaron con actividades previas en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano. El encuentro científico, que se realiza por primera vez en Entre Ríos, reúne a investigadores, estudiantes y especialistas dedicados al estudio y la conservación de los mamíferos.

Gastón Fleita, coordinador del museo, explicó a Elonce que durante este lunes continúan las capacitaciones iniciadas el domingo. Entre las propuestas se encuentran un curso intensivo y una capacitación sobre detección de animales mediante inteligencia artificial y drones.

"Para nosotros como museo es muy importante poder acompañar estas instancias de investigación, de conservación y de difusión del patrimonio natural", destacó Fleita. Las jornadas se desarrollarán formalmente del 3 al 6 de noviembre, con el Centro Provincial de Convenciones como sede central.

Gastón Fleita, coordinador del Museo Serrano (Elonce)

Investigadores de distintos países llegan a Paraná

Javier Pereira, presidente de la comisión organizadora local, explicó que la mastozoología estudia los mamíferos desde distintas perspectivas, como la ecología, la conservación y su relación con las actividades productivas.

(Elonce)

El especialista señaló que participan científicos, docentes, estudiantes y guardaparques de todo el país, además de representantes de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Brasil. También habrá conferencistas internacionales.

"Es la primera vez que estas jornadas nacionales desembarcan en Entre Ríos y como entrerrianos estamos muy orgullosos", expresó Pereira, quien destacó la posibilidad de intercambiar conocimientos y visibilizar investigaciones desarrolladas en la región.

Javier Pereira, presidente de la comisión organizadora (Elonce)

El manejo de especies invasoras, uno de los desafíos

Uno de los temas centrales será la conservación de la biodiversidad en ambientes productivos, especialmente en el Delta del Paraná, donde se busca compatibilizar actividades forestales, ganaderas y agrícolas con la protección de los mamíferos.

Pereira también mencionó la problemática del jabalí y el ciervo axis, especies exóticas invasoras que afectan cultivos y pueden provocar accidentes viales. El especialista destacó la importancia de generar herramientas científicas para mejorar su manejo.

"No es un congreso que se hace en Entre Ríos, es un congreso que se hace con Entre Ríos", afirmó. En ese sentido, remarcó que el objetivo es aportar conocimientos que contribuyan a mejorar la gestión ambiental provincial y beneficien a la sociedad.