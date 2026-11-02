Lanzarán un plan para comprar autos nacionales: quiénes podrían acceder

El Gobierno prepara un programa de créditos para comprar autos nacionales, cuyo anuncio está previsto para este jueves. La propuesta contemplaría préstamos del Banco Nación para particulares y un mecanismo de financiamiento destinado a las terminales automotrices.

La primera línea ofrecería hasta $50 millones, con una tasa fija del 25% y plazos de devolución de hasta 72 meses. Estas condiciones forman parte del esquema previsto, que todavía debe ser anunciado oficialmente.

El beneficio quedaría limitado a vehículos fabricados en Argentina y excluiría a los importados. La iniciativa busca facilitar el acceso al financiamiento y estimular las ventas de las empresas que producen en el país.

Quiénes podrían acceder a los préstamos

Los créditos estarían destinados a clientes del Banco Nación. La propuesta también estaría vinculada con el interés de la entidad en captar nuevas cuentas sueldo, aunque los requisitos definitivos se conocerán con la presentación.

El monto máximo permitiría financiar vehículos de distintos segmentos de producción local. En el caso de algunas camionetas, los compradores podrían completar el precio mediante un anticipo.

El plazo de hasta seis años sería una de las principales características de la línea para autos nacionales. La tasa fija prevista permitiría conocer desde el inicio el interés pactado, aunque todavía resta conocer el costo financiero total y las condiciones de otorgamiento.

Cómo financiarían a las automotrices

Una segunda parte del programa contemplaría un acuerdo entre el Estado, el Banco Nación y ocho terminales automotrices. El objetivo sería ampliar los recursos disponibles para que las empresas puedan financiar sus ventas.

Para ello, el Tesoro aportaría fondos o depósitos con plazos superiores a los de las colocaciones tradicionales de 30 días. El Banco Nación canalizaría esos recursos hacia las automotrices y sus estructuras financieras.

Las terminales podrían utilizar ese financiamiento para ofrecer préstamos a quienes compren autos nacionales. El esquema alcanzaría tanto a compañías que trabajan con bancos como a aquellas que cuentan con financieras propias.

Un programa en un mercado con menores ventas

La iniciativa llega en un contexto de caída de los patentamientos y debilitamiento de la demanda interna. En ese escenario, los precios de los vehículos también registraron bajas y el Gobierno busca incentivar las operaciones mediante el crédito.

La presentación prevista coincide con la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina, que contará con funcionarios nacionales y representantes del sector productivo. El Ejecutivo también mantuvo reuniones privadas con dirigentes de la entidad.

El anuncio permitirá precisar el alcance de la primera etapa y las condiciones para solicitar los préstamos. Hasta entonces, los montos, plazos y tasas difundidos corresponden al programa en preparación y no a una línea ya disponible.