Jóvenes se enfrentaron a golpes en una estación de servicio y atacaron a los playeros

REDACCIÓN ELONCE
Varios jóvenes protagonizaron una pelea en una estación de servicio de avenida Laurencena, tras un presunto enfrentamiento en un boliche. La Policía confirmó a Elonce que hubo personas lesionadas, se radicaron denuncias y analizan videos para identificar a los agresores.
Una violenta pelea entre varios jóvenes se registró durante la madrugada del domingo en una estación de servicio ubicada sobre avenida Laurencena, en Paraná. El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 6:20, cuando dos vehículos se detuvieron en el lugar y sus ocupantes protagonizaron agresiones físicas. La Policía intervino tras advertir el episodio y confirmó que hubo personas con lesiones leves y denuncias radicadas en comisaría octava.
La subjefa de la División Operaciones de la Departamental Paraná, Cecilia Galiano, explicó a Elonce que el incidente se produjo en coincidencia con el cierre de los locales bailables. Según los testimonios recabados, la discusión habría comenzado dentro de un boliche y continuado posteriormente en la estación de servicio, aunque esa vinculación todavía no fue confirmada por los investigadores.
La funcionaria detalló que una agente policial que realizaba tareas preventivas frente al comercio observó cómo se detenían dos automóviles y comenzaba una pelea entre varios hombres. Cuando llegaron los efectivos, uno de los vehículos ya se había retirado, mientras que los ocupantes de un Chevrolet negro permanecían en el lugar.
Cómo comenzó la pelea en la estación de servicio
Galiano relató que los jóvenes que permanecieron en la estación de servicio denunciaron haber sido atacados por los ocupantes de otro automóvil, quienes descendieron del vehículo y comenzaron a golpearlos.
“Al ingresar a la estación de servicio, otro vehículo se detiene junto a ellos, descienden varias personas y les propinan varios golpes en el rostro y en distintas partes del cuerpo”, explicó la subjefa policial al reconstruir el relato de los damnificados.
A partir de esos testimonios y de la información aportada por personas que presenciaron el enfrentamiento, los efectivos intentaron localizar el automóvil en el que se habían retirado los presuntos agresores. Sin embargo, no lograron encontrarlo durante la intervención inicial.
La Policía solicitó a los jóvenes agredidos que se trasladaran hasta la comisaría octava, ubicada a aproximadamente 100 metros del lugar, para formalizar las denuncias correspondientes.
Investigan si el conflicto comenzó dentro de un boliche
La subjefa de Operaciones indicó que varios testigos mencionaron un enfrentamiento previo dentro de un local bailable. Las personas que aportaron esa información consideraron que los involucrados podrían ser los mismos que posteriormente protagonizaron los incidentes en la estación de servicio.
“Varias personas que pasaban por el lugar y algunas que se detuvieron para hablar con nosotros nos dijeron que habían observado una pelea dentro de un local bailable”, señaló Galiano.
No obstante, aclaró que se trata de información proporcionada por testigos y que todavía debe establecerse si ambos episodios estuvieron relacionados. Los investigadores trabajan con las declaraciones recibidas y las imágenes obtenidas para reconstruir la secuencia de los hechos.
Según precisó la funcionaria, todos los involucrados eran hombres jóvenes, de entre 20 y 35 años.
Los playeros intentaron proteger su lugar de trabajo
Durante el enfrentamiento, los empleados de la estación de servicio quedaron involucrados indirectamente al intentar evitar que la violencia se trasladara al interior del comercio y provocara daños.
Galiano explicó que los trabajadores se encontraban cumpliendo sus tareas cuando comenzó la pelea y que, ante la situación, procuraron resguardar las instalaciones. En las imágenes del episodio se observó que uno de los involucrados agredió a un playero mientras intentaba sacarlo del local comercial.
“Estaban intentando que no generen roturas ni que ocurra dentro del negocio nada”, señaló la funcionaria, quien destacó que los empleados fueron sorprendidos por una situación cuyo origen desconocían.
La subjefa consideró que los trabajadores intervinieron principalmente para proteger su lugar de trabajo y evitar que el enfrentamiento provocara mayores consecuencias dentro de la estación de servicio.
Hubo lesionados y la Policía analiza las cámaras
La Policía confirmó que los jóvenes agredidos sufrieron golpes en el rostro y otras partes del cuerpo, aunque las lesiones no fueron de gravedad. Las víctimas radicaron las denuncias correspondientes, lo que permitió avanzar con las actuaciones para identificar a los demás participantes.
Galiano informó que los investigadores ya cuentan con testimonios y registros de video que podrían permitir establecer en qué vehículo se desplazaban las personas que abandonaron el lugar antes de la llegada de los efectivos.
“Se hicieron las denuncias correspondientes. Estas personas resultaron con algunos golpes, algunas lesiones no de gravedad, pero se hicieron las denuncias y, en base a la información que tenemos y a videos recabados, ya medianamente tendríamos de qué vehículo se trataría”, confirmó.
La intervención policial permitió controlar el enfrentamiento, mientras continúa la investigación para identificar a los ocupantes del segundo automóvil y determinar las circunstancias que originaron la pelea.