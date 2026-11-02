Detuvieron a un hombre que agredió a su expareja y al hijo de 17 años que intentó defenderla

Un hombre de 42 años fue detenido por un hecho de violencia de género en Urdinarrain, departamento Gualeguaychú, luego de que presuntamente agrediera físicamente a su expareja y al hijo de la mujer, de 17 años, quien intervino para defender a su madre. El episodio ocurrió durante la mañana del domingo 1 de noviembre en una vivienda ubicada sobre calle Ramón E. Romero al 600.

Según informó la Policía, el procedimiento se inició a partir de una comunicación recibida en la Comisaría Urdinarrain, mediante la cual se alertó sobre una situación de violencia en el domicilio.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se había producido una discusión entre el hombre y su expareja, tras la cual el sujeto habría agredido físicamente a la mujer.

Durante el episodio, el hijo de 17 años de la víctima intentó intervenir para protegerla y también habría sido agredido.

Además de las agresiones denunciadas, los efectivos constataron que se habían producido daños materiales en el inmueble.

La Fiscalía de Género dispuso la aprehensión del hombre de 42 años, en el marco de las actuaciones iniciadas por lesiones y daños en contexto de violencia de género.

Posteriormente, el sospechoso fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.