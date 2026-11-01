Un hombre recibió un disparo accidental en una pierna y secuestraron una carabina

Un hombre ingresó al Hospital Santa Rosa de Villaguay con una herida de arma de fuego en la pierna izquierda. Sus acompañantes aseguraron que el disparo ocurrió accidentalmente cuando descendían de un automóvil sobre la Ruta Provincial 6. La Policía encontró una carabina durante un rastrillaje.
Un hombre resultó herido de un disparo en la pierna izquierda durante un episodio ocurrido este domingo 1 de noviembre sobre la Ruta Provincial Nº 6, en inmediaciones del establecimiento rural Lopal, en jurisdicción de Villaguay. El lesionado fue trasladado al Hospital Santa Rosa, donde recibió atención médica, mientras que la Policía inició actuaciones para determinar cómo se produjo el hecho.
Según informó la Jefatura Departamental Villaguay, efectivos de la Comisaría Primera tomaron intervención después de que el hombre ingresara a la guardia del centro asistencial con una lesión provocada por un arma de fuego.
Las primeras averiguaciones permitieron establecer que el herido viajaba en un automóvil acompañado por otros dos hombres. Ambos manifestaron ante los investigadores que el disparo se habría producido de manera accidental, cuando descendían del vehículo y un arma de fuego se accionó involuntariamente.
La Policía encontró una carabina durante un rastrillaje
Tras conocer lo sucedido, los efectivos policiales informaron la situación a la Fiscalía en turno, que dispuso una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del episodio.
Por orden judicial, se dio intervención a personal de Policía Científica, que realizó las tareas correspondientes. Además, los investigadores tomaron entrevistas y efectuaron las pruebas pertinentes a las personas involucradas.
En paralelo, personal policial desarrolló un rastrillaje en el sector de la Ruta Provincial Nº 6 señalado como escenario del hecho. Durante el procedimiento, los uniformados localizaron un estuche que contenía una carabina calibre .243 Winchester, que fue formalmente secuestrada para incorporarla a las actuaciones judiciales.
El arma fue devuelta a su propietario
La carabina quedó inicialmente bajo resguardo de las autoridades mientras se desarrollaban las diligencias dispuestas por la Fiscalía. Posteriormente, los investigadores verificaron la documentación correspondiente al arma de fuego y, una vez constatada su situación, se dispuso su devolución.
De acuerdo con la información policial, la carabina fue entregada a su titular, conforme a lo establecido en el marco de la intervención judicial.
La medida se concretó después de las actuaciones iniciales y de la revisión de la documentación presentada.