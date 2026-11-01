Dictaron prisión domiciliaria para el conductor que chocó y mató a un motociclista

La Justicia dispuso prisión domiciliaria para Juan Manuel Quinteros, de 29 años, acusado de provocar la muerte de un motociclista en un choque ocurrido durante la madrugada del sábado 31 de octubre, en la intersección de las calles Rondeau y Darwin de Paraná. El conductor de una camioneta Chevrolet LUV fue imputado por homicidio culposo agravado, debido a una presunta maniobra antirreglamentaria y al resultado positivo del examen de alcoholemia.

La medida fue tratada durante una audiencia realizada este domingo al mediodía en los Tribunales de Paraná, donde el fiscal Juan Manuel Pereyra expuso las circunstancias del hecho y la acusación formulada contra el automovilista.

Según lo resuelto, Quinteros deberá permanecer bajo prisión domiciliaria hasta la próxima audiencia, prevista para el 29 de diciembre. Durante ese período continuará el proceso judicial para determinar su responsabilidad penal en el siniestro que terminó con la vida de Céspedes, quien circulaba en una motocicleta Yamaha.

Cómo ocurrió el choque fatal en Rondeau y Darwin

El siniestro vial ocurrió durante la madrugada del 31 de octubre, cuando Quinteros conducía una camioneta Chevrolet LUV por calle Rondeau, a la altura de Darwin.

De acuerdo con la reconstrucción presentada en la investigación, el conductor se habría desviado del carril por el que circulaba e invadido el sector contrario de la calzada. En esas circunstancias, impactó de frente contra una motocicleta Yamaha conducida por Céspedes.

Como consecuencia de la violencia del choque, el motociclista perdió la vida. El episodio dio lugar a una investigación judicial destinada a establecer las circunstancias del impacto y las responsabilidades correspondientes.

El conductor se retiró del lugar y después se presentó en una comisaría

Otro de los aspectos incorporados a la investigación fue lo ocurrido inmediatamente después de la colisión. Según se informó, Quinteros viajaba acompañado por un amigo de apellido Camacho. Tras el choque, ambos se retiraron del lugar del siniestro, indicó Códigos.

Posteriormente, el conductor de la camioneta se presentó en la Comisaría Decimocuarta de Paraná, donde quedó a disposición de las actuaciones correspondientes.

Esta circunstancia también forma parte de los elementos considerados en la investigación, junto con la mecánica del choque y los resultados de las pericias practicadas.

La alcoholemia positiva agravó la acusación

Durante la audiencia judicial, el fiscal Juan Manuel Pereyra dio a conocer los fundamentos de la imputación contra Quinteros, quien se desempeña como panadero. La acusación se basó en que el conductor habría realizado una maniobra antirreglamentaria al invadir el carril contrario, lo que derivó en la colisión frontal con la motocicleta.

Además, se informó que el examen de alcoholemia realizado al automovilista arrojó resultado positivo. Este elemento fue incorporado a la acusación como una circunstancia agravante del delito investigado.

Por estos motivos, Quinteros fue imputado por homicidio culposo agravado, figura penal que contempla los casos en los que se atribuye una muerte a una conducta imprudente o contraria a las normas de tránsito, bajo determinadas circunstancias agravantes.

Cuándo será la próxima audiencia judicial

Tras la exposición de los hechos y de la imputación, se dispuso que el acusado permanezca bajo prisión domiciliaria hasta el 29 de diciembre, fecha establecida para la próxima audiencia. La medida constituye una disposición cautelar dentro del proceso penal y no implica una condena. La responsabilidad del imputado deberá determinarse mediante las actuaciones judiciales correspondientes.

Mientras tanto, la investigación continuará con el análisis de las pruebas reunidas sobre el choque, la maniobra atribuida al conductor y las circunstancias posteriores al siniestro.

El caso se produjo en una zona de Paraná donde la colisión entre la camioneta y la motocicleta terminó con una víctima fatal y derivó en una causa judicial por homicidio culposo agravado.