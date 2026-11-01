Bastidas perdió la punta del TN Clase 2 tras una sanción en Concordia y definirá el título en Viedma

El piloto paranaense Exequiel Bastidas pasó de liderar el campeonato del Turismo Nacional Clase 2 a quedar como escolta por apenas un punto, luego de una sanción recibida durante la final disputada este domingo en Concordia. El entrerriano cruzó la meta en el tercer puesto, pero un recargo de 15 segundos por un incidente con Thomas Marchesín lo relegó a la octava posición.

La jornada había comenzado con expectativas favorables para Bastidas, quien terminó segundo en su serie clasificatoria y consiguió mantener el primer lugar del certamen. Incluso, el sábado había logrado la pole position con su Toyota Yaris del Ale Bucci Racing, consolidándose como uno de los principales candidatos al título.

Sin embargo, la final modificó el panorama según informó la plataforma Campeones. El paranaense largó cuarto, perdió dos posiciones en la primera vuelta y, cuando intentaba recuperar terreno, tocó desde atrás a Marchesín, provocando un trompo. Los comisarios deportivos analizaron la maniobra y resolvieron aplicarle una penalización que terminó siendo determinante para el campeonato.

Una sanción que cambió la pelea por el título

Pese al incidente, Bastidas consiguió avanzar hasta el tercer puesto en pista. No obstante, los 15 segundos agregados a su tiempo final lo dejaron octavo en la clasificación oficial y le hicieron perder puntos importantes frente a Tomás Vitar.

El mendocino dominó la carrera de principio a fin con su Nissan March, consiguió su cuarta victoria de la temporada y recuperó el liderazgo del campeonato. Gastón Iansa y Braian Reinoso completaron el podio en Concordia.

Con estos resultados, Vitar suma 316 puntos y Bastidas quedó con 315. Ambos llegarán separados por una sola unidad a la última fecha, prevista para el 28 y 29 de noviembre en Viedma, Río Negro.

Bastidas buscará recuperar el liderazgo en la definición

El campeonato todavía tiene 63 puntos en disputa, por lo que el piloto de Paraná mantiene intactas sus posibilidades matemáticas de consagrarse campeón de la Clase 2.

Francisco Coltrinari, otro de los protagonistas de la lucha por el título, también resultó perjudicado en Concordia. El salteño fue excluido después de un incidente con Renzo Blotta y quedó tercero en el campeonato, con 289 puntos.

La definición se trasladará ahora al autódromo de Viedma, donde Bastidas buscará revertir el resultado de Concordia y recuperar la primera posición del certamen. Después de un fin de semana que comenzó con una pole position y terminó con una penalización, el entrerriano afrontará la última fecha con apenas un punto de desventaja.