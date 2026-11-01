River confirmó los once para enfrentar a Boca: las tres modificaciones

La formación de River ante Boca quedó confirmada a una hora del inicio del Superclásico, que se disputará desde las 15 horas en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Leonardo Ponzio decidió incluir a Lucas Silva como volante central ante la ausencia de Aníbal Moreno.

El encuentro representa una oportunidad decisiva para el Millonario, que necesita sumar una victoria para mantener sus posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual. El equipo llega después de vencer a Racing y buscará sostener ese resultado frente a su histórico rival.

Durante la semana, Ponzio evaluó las alternativas para reemplazar a Moreno, quien no logró recuperarse de una molestia lumbar. Finalmente, el entrenador ratificó a Silva en el mediocampo, una decisión que también responde a la lesión de Vera.

Los once titulares de River para enfrentar a Boca

Según lo informado por La Página Millonaria, River saldrá a la cancha con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

En comparación con el equipo que derrotó a Racing, Ponzio realizará tres modificaciones. En la defensa regresarán Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, quienes ocuparán los lugares de Lautaro Rivero y Francisco Ortega, respectivamente.

La tercera variante estará en el mediocampo, donde Silva asumirá la función de volante central. Su presencia será una de las principales novedades del conjunto visitante para afrontar un partido fundamental en la definición de sus objetivos deportivos.

Los suplentes y lo que se juega el Millonario

El banco de suplentes estará integrado por Ezequiel Centurión, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Giovanni González, Francisco Ortega, Valentín Lucero, Mauro Arambarri, Juan Cruz Meza, Lautaro Pereyra, Santiago Espíndola, Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré.

Con la formación definida, River intentará imponerse en La Bombonera para continuar en carrera por un lugar en la próxima Copa Libertadores, en un cierre de temporada que lo obliga a conseguir resultados.

El Superclásico también tendrá importancia para Boca, en un enfrentamiento que puede modificar las perspectivas de ambos equipos de cara al tramo final del Torneo Clausura.