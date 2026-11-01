Boca definió el equipo para el Superclásico: quiénes juegan y cuáles son los cambios

Rodolfo Arruabarrena confirmó la formación de Boca para recibir a River este domingo desde las 15 en La Bombonera. Sebastián Villa y Leonel Flores acompañarán a Miguel Merentiel en el ataque, mientras que Lautaro Blanco volverá al lateral izquierdo

El entrenador resolvió la principal incógnita de la semana al elegir a Villa por encima de Alan Velasco. El colombiano comenzará como titular después de haber ingresado desde el banco en la victoria por 1-0 ante Independiente.

El otro cambio respecto de aquel encuentro será el regreso de Blanco en lugar de Malcom Braida. El lateral había descansado en Avellaneda por una molestia que arrastraba tras la seguidilla de partidos, según informó Olé.

La formación confirmada de Boca

Boca jugará con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores. El director técnico es Rodolfo Arruabarrena.

La disposición será un 4-3-3, con Villa y Flores abiertos por los costados y Merentiel como referencia central. Así, el entrenador se inclinó por dos extremos y descartó comenzar con un enlace detrás de los delanteros.

Velasco había ocupado un lugar entre los titulares frente a Independiente junto a Flores. Para el Superclásico, Arruabarrena modificó esa elección y apostó por el aporte del colombiano desde el inicio.

Villa viene de una asistencia y Blanco recupera su puesto

En Avellaneda, Villa entró durante el segundo tiempo y asistió a Herrera en el gol que definió el partido. Esa intervención se sumó al pase de gol que le había dado a Merentiel frente a Vasco da Gama en el Maracaná.

Con Blanco nuevamente disponible, Boca mantendrá a Lozano, Di Lollo y Herrera en los otros puestos de la defensa. Braida, que había reemplazado al lateral izquierdo ante el Rojo, regresará al banco de suplentes.

En el mediocampo seguirá el trío integrado por Ascacíbar, Paredes y Delgado. El capitán había sido suplente en Brasil, pero volvió a jugar desde el arranque ante Independiente y repetirá su presencia frente a River.

El objetivo de recuperar la cima de la tabla anual

Boca afrontará el clásico con la posibilidad de recuperar el liderazgo de la tabla anual. Rosario Central pasó al frente después de vencer a Sarmiento en el inicio de la fecha, mientras que el Xeneize y Argentinos Juniors todavía debían disputar sus encuentros.

El partido corresponde a la penúltima jornada de la fase regular del Torneo Clausura. Además de la pelea por la acumulada, el conjunto de Arruabarrena busca acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores de 2027.

Nicolás Ramírez será el árbitro del encuentro en La Bombonera. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium, con inicio previsto para las 15.