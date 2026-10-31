Nadador entrerriano ganó cuatro medallas en el Panamericano Masters y logró un récord nacional

El nadador concordiense Nicolás Petelín tuvo una destacada participación en el PanAm Aquatics Masters Championships – Buenos Aires 2026, donde obtuvo cuatro medallas y estableció un nuevo récord nacional. La competencia se desarrolló en el Complejo Acuático del Parque Olímpico de la Juventud, ubicado en Parque Roca, y reunió a aproximadamente 2.500 deportistas de todo el continente, publicó Diario Río Uruguay.

El representante de Concordia consiguió tres medallas de plata y una de bronce en distintas pruebas. Los segundos puestos fueron en los 50 metros libres, con un tiempo de 25 segundos y 28 centésimas; los 200 metros pecho, con 2 minutos, 32 segundos y 11 centésimas; y los 100 metros pecho, con 1 minuto, 7 segundos y 16 centésimas.

Por su parte, obtuvo la medalla de bronce en los 50 metros pecho, con un registro de 30 segundos y 44 centésimas.

Un récord nacional con más de 15 años de vigencia

Uno de los logros más importantes de Petelín llegó en los 100 metros pecho. Con un tiempo de 1:07.16, además de alcanzar el segundo puesto, estableció un nuevo récord nacional en la categoría Masters 30-34. La marca anterior llevaba más de quince años vigente.

"El traer cuatro medallas significa mucho para motivarme y poder planificar un poco más a futuro, ya que el estar posicionado como unos de los mejores del continente en categoría Master me motiva mucho para continuar entrenando", señaló el nadador en diálogo con Diario Río Uruguay.

"El tiempo también fue unos de los objetivos a cumplir así que más que feliz de poder hacerlo con el plus de que era un récord de más de quince años de vigencia", expresó sobre la nueva marca.

La experiencia de competir a nivel continental

Petelín también valoró la organización del campeonato y las instalaciones del Parque Roca, donde se desarrollaron las pruebas.

"Todo súper ordenado y respetando los tiempos estimados. Las instalaciones de Parque Roca son excelentes para una competencia internacional como esta", comentó.

Además, destacó el acompañamiento que recibió durante las jornadas deportivas y la posibilidad de compartir la experiencia con sus seres queridos. "Fueron días re lindos, donde pude disfrutar de la competencia, de la pileta y de mi entorno", contó el representante de Acuatics.

El resultado se suma a una temporada con otros logros para el nadador concordiense. A mediados de julio, en el mismo escenario, había conseguido el primer puesto en los 100 y 50 metros pecho y en los 50 metros libres durante el Campeonato Argentino Master y PreMaster.