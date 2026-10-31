Franco Colapinto quedó 12° en la tercera práctica del GP de México y se ilusiona con la clasificación

Franco Colapinto finalizó en el puesto 12 de la tercera práctica libre del Gran Premio de México de Fórmula 1, disputada este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto argentino consiguió su mejor ubicación del fin de semana, superó por apenas 22 milésimas a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y dejó buenas sensaciones de cara a la clasificación, prevista para las 18, hora de Argentina.

El bonaerense logró acercarse a los diez primeros puestos durante una sesión en la que los equipos concentraron sus esfuerzos en mejorar el rendimiento a una sola vuelta. Aunque no consiguió bajar su registro en el intento final, terminó por delante del otro Alpine y mostró una evolución respecto de su participación del viernes.

La jornada resultó importante para Colapinto, que había tenido menos tiempo de preparación que otros pilotos. El argentino no participó de la primera práctica libre porque su lugar fue ocupado por Gabriele Minì, en cumplimiento del reglamento que exige a las escuderías dar oportunidades a pilotos novatos.

Colapinto mejoró su rendimiento y quedó cerca del top 10

Después de un viernes en el que había trabajado principalmente con una elevada carga de combustible, Colapinto modificó el enfoque de su preparación para la última sesión de entrenamientos.

El objetivo fue encontrar mayor velocidad en una vuelta rápida, una condición fundamental para afrontar la clasificación y buscar un lugar entre los mejores pilotos de la grilla.

Uno de los aspectos centrales del trabajo de Alpine estuvo relacionado con el comportamiento del monoplaza durante las frenadas, especialmente en los sectores del circuito mexicano que requieren reducir bruscamente la velocidad.

El argentino consiguió ubicarse en el 12° puesto y terminó apenas 22 milésimas por delante de Pierre Gasly, quien ocupó la 13ª posición.

Easy does it! 👀 Bearman runs wide before heading into Turn 6 side-by-side with Colapinto 👀 #F1 #MexicoGP https://t.co/ZR3k7M8CBJ — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

La escasa diferencia entre ambos pilotos reflejó la paridad interna del equipo, aunque Colapinto logró imponerse en una sesión decisiva para definir la puesta a punto de los autos.

Norris fue el más rápido en una práctica muy ajustada

La lucha por el mejor registro de la tercera práctica también tuvo diferencias mínimas entre los pilotos que ocuparon los primeros lugares.

Lando Norris consiguió el tiempo más rápido de la sesión y superó por apenas una milésima a Kimi Antonelli, en un cierre que mostró la ajustada competencia entre los principales protagonistas.

Charles Leclerc también buscó mejorar su registro durante los últimos minutos. El piloto de Mónaco comenzó su vuelta con un ritmo competitivo, pero finalmente terminó a 117 milésimas del tiempo establecido por Norris.

Para Colapinto, la diferencia respecto de los puestos de adelante mantuvo abierta la expectativa de avanzar en la clasificación, aunque el rendimiento de los rivales y las condiciones de pista serán determinantes.

A qué hora clasifica Franco Colapinto en México

La próxima actividad del argentino será este sábado 31 de octubre, cuando se dispute la clasificación del Gran Premio de México, desde las 18 (hora argentina).

La sesión definirá las posiciones de largada para la carrera del domingo, prevista para las 17, sobre un total de 71 vueltas al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los aficionados podrán seguir la actividad por Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.