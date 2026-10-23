Turismo Carretera en Rosario: Nico Bonelli busca cerrar el año con buenos resultados

El Turismo Carretera disputará este fin de semana la tercera fecha de la Copa de Oro en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. Entre los representantes entrerrianos estará Nicolás Bonelli, piloto de Concepción del Uruguay, quien buscará cerrar la temporada con buenos resultados y ya piensa en su continuidad en la categoría para 2027.

La competencia corresponde a la fecha 13 del campeonato y contará con la participación de 51 inscriptos en la máxima categoría del automovilismo nacional. También habrá actividad del TC Pista y la Fórmula 2 Argentina, con presencia de pilotos de Entre Ríos.

Créditos: Solo TC

“Faltan tres fechas para que culmine el año. Se nos ha pasado rápido pero estoy contento de estar en Rosario. Es una pista que no visitamos hace siete años, creo, desde 2019. Así que volver a correr acá es lindo. Ojalá que sea un gran fin de semana”, expresó Bonelli.

Nico Bonelli destacó el rendimiento de su Ford

El piloto uruguayense llega a Rosario después de una temporada en la que logró destacarse en distintas competencias, aunque algunos inconvenientes le impidieron sumar los puntos que esperaba para el campeonato.

“Tuvimos tres o cuatro carreras donde fuimos los mejores en clasificación. Tuvimos dos podios, fuimos los mejores en esas carreras y en otras también hemos estado ahí cerquita”, señaló.

Bonelli consideró que los resultados acumulados no reflejaron por completo el funcionamiento del auto y del equipo, debido a diferentes contratiempos durante el año.

“La sumatoria de puntos en el campeonato no refleja el funcionamiento del auto porque hemos tenido un poco de mala suerte, algunas maniobras que no han salido bien y algunas cosas que no han pasado como el otro día en San Nicolás, que no pudimos largar la serie y eso nos ha relegado en el campeonato”, explicó.

A pesar de esas dificultades, el entrerriano se mostró conforme con el rendimiento alcanzado y con el trabajo que viene realizando junto a su equipo.

“Estoy contento con el funcionamiento del auto, con el equipo, con el rendimiento”, sostuvo.

El desafío de Rosario y el recuerdo de su última carrera en el circuito

La última participación de Bonelli en el circuito rosarino había sido en 2019. Antes de salir a pista, el piloto realizó una recorrida para observar las condiciones del trazado y comenzar a preparar el fin de semana.

“Estuve dando una vuelta en una moto. Hace siete años que no corro acá, a diferencia de otros que tuvieron la posibilidad de correr este año en otras categorías, como las camionetas, el TN o Turismo Pista. Le di una vuelta, se lo ve lindo, limpio, así que veremos cómo será mañana a la hora de salir a pista”, comentó.

Sobre las diferencias con aquella visita, recordó que el estado del circuito había sido un factor importante durante los entrenamientos.

“No me acuerdo de que aquella vez estaba muy sucia la pista. Veremos mañana cuando salgamos. En los primeros entrenamientos, hubo cuatro entrenamientos y la pista fue cambiando mucho”, indicó.

El piloto espera que las condiciones se mantengan estables para trabajar sobre la puesta a punto del Ford y aprovechar el potencial que mostró durante el campeonato.

Bonelli trabaja para asegurar su continuidad en 2027

Además de enfocarse en las últimas carreras del año, el representante de Concepción del Uruguay ya analiza cómo sostener su participación en el Turismo Carretera durante la próxima temporada. La principal dificultad está vinculada con el presupuesto necesario para afrontar el campeonato.

“Siempre se arranca en octubre a hablar con los sponsors, pero viene complicada la parte presupuestaria, como lo dije durante todo el año. Todavía no hemos empezado con conversaciones, pero trataremos de estar presentes desde la primera del año que viene, que va a ser acá justamente en Rosario”, afirmó.

Bonelli explicó que el panorama económico mejoró en comparación con el comienzo de la temporada, aunque todavía necesita completar los recursos para confirmar su continuidad.

“Trabajaremos en el presupuesto como lo venimos haciendo, que gracias a Dios hemos mejorado un poco desde principio de año”, manifestó.

En ese sentido, aseguró que su intención es mantener el mismo proyecto deportivo, sin cambios en la estructura con la que compite actualmente. “Es la única opción que tengo, seguir en el equipo de los hermanos Álvaro. No barajo otra posibilidad y trabajaremos para eso”, remarcó.

El entrerriano también confirmó que no tiene previsto cambiar de marca ni de auto para la próxima temporada.

“El motorista y el piloto no se pueden cambiar, porque somos nosotros. El equipo, estamos contentos y trabajaremos para continuar”, expresó.

Además, agregó: “El auto es nuestro. En ese sentido no hay cambios a la vista. Solo lo que tercerizamos, el equipo, pero me siento muy cómodo, trabajo muy bien con ellos, estamos en comunicación durante la semana y se hacen las cosas a mi gusto”.

Los entrerrianos, presentes en el Juan Manuel Fangio

La actividad en Rosario también contará con otros representantes de Entre Ríos en las distintas categorías. En Turismo Carretera estará Mariano Werner, de Paraná, quien buscará recuperarse después de su abandono en San Nicolás y continuar en la pelea por la Copa de Oro Río Uruguay Seguros.

En el TC Pista competirá Manuel Borgert, de General Ramírez, a bordo de su Ford Mustang. Por su parte, la Fórmula 2 Argentina tendrá al paranaense Ignacio Sachs y al piloto de Chajarí, Juan Pablo Leonardi.