Mamis Hockey +55: las Princess conquistaron su tercera Copa de Oro consecutiva

REDACCIÓN ELONCE
El equipo entrerriano de Mamis Hockey +55 se consagró campeón de la Copa de Oro por tercer año consecutivo. Las Princess terminaron invictas, recibieron un solo gol en siete partidos y también obtuvieron los reconocimientos a la valla menos vencida y la goleadora del torneo.
Mamis Hockey +55 volvió a darle una alegría al deporte entrerriano. El equipo conocido como las Princess conquistó por tercera vez consecutiva la Copa de Oro en el Encuentro Nacional de Hockey +55, disputado en Posadas, Misiones. Las jugadoras completaron una destacada participación, con seis victorias, un empate y apenas un gol recibido durante los siete encuentros.
En diálogo con Elonce, Alejandrina, una de las integrantes del plantel, expresó su satisfacción por el nuevo título y destacó que el equipo también consiguió dos distinciones. “Por tercer año hemos ganado la Copa de Oro y hemos vuelto a tener la alegría de obtener la valla menos vencida, como fue en 2024, cuando nos presentamos por primera vez en Posadas. También tuvimos a la goleadora del torneo, con siete goles. Terminamos invictas, con un solo gol en contra”, manifestó.
El logro representó una nueva conquista para un grupo de mujeres que comparte desde hace una década la pasión por el hockey. Actualmente, el plantel está integrado por unas 20 jugadoras, aunque el proyecto comenzó con siete amigas que decidieron continuar practicando el deporte después de la disolución de otro equipo.
Una historia de amistad y pasión por el hockey
Alejandrina recordó cómo surgió el nombre Princess, que identifica al conjunto. La denominación nació de manera espontánea, mientras una de las integrantes escuchaba una canción. Desde entonces, el equipo adoptó ese nombre y el color rojo como parte de su identidad deportiva.
Por su parte, Julia destacó que el campeonato dejó mucho más que una nueva consagración. “Fue un torneo maravilloso. Solamente tuvimos un empate y ganamos todos los demás partidos. Más allá del resultado deportivo, lo importante fue el compañerismo, la amistad que se genera y compartir todos estos días. Fue maravilloso”, expresó.
La jugadora también remarcó el valor de la convivencia durante la competencia, que reunió a delegaciones de diferentes provincias. “Ganamos doblemente, más allá de lo deportivo”, afirmó, al destacar los vínculos que fortalecieron durante el encuentro.
La tercera estrella y el festejo de las campeonas
El torneo contó con la participación de equipos de distintos puntos del país, entre ellos delegaciones de Tandil y Neuquén. Según explicaron las protagonistas, este año hubo menos conjuntos inscriptos debido a que la competencia coincidió con el fin de semana del Día de la Madre.
Beatriz, otra de las integrantes, compartió las sensaciones que dejó la consagración y destacó la posibilidad de continuar compitiendo a esta edad. “Primero, agradecer mucho y agradecer también la edad que tenemos, que parece que no es mucha, pero es un montón. Con esta pasión de jugar, imaginate cómo pudo haber sido el festejo, con alegría y emociones encontradas”, relató.
Además, explicó que el plantel había viajado con una meta concreta: conseguir un nuevo campeonato. “Nos habíamos puesto como objetivo traer la tercera estrella y la trajimos. Ahora nos proponemos empezar a trabajar para el próximo encuentro”, sostuvo.
Entrenamientos y acompañamiento para competir
María José también valoró el esfuerzo colectivo para superar los partidos más exigentes. “Hubo equipos bastante aguerridos, pero salimos adelante y pudimos lograr lo que queríamos: estrenar la tercera estrella”, comentó.
Las Princess entrenan dos veces por semana y participan los sábados en competencias vinculadas con la Asociación Santafesina de Hockey, una actividad que sostienen desde hace aproximadamente diez años. Las jugadoras destacaron especialmente el acompañamiento de las delegadas santafesinas, cuyo aval les permitió participar en los encuentros nacionales de la categoría.
También agradecieron el respaldo recibido durante el último partido, cuando integrantes de equipos de Santa Fe acompañaron desde la tribuna. De cara al próximo año, las campeonas anticiparon que el siguiente encuentro nacional se desarrollará en Cipolletti, Río Negro, donde buscarán defender nuevamente el título.
Una invitación a seguir jugando sin importar la edad
En el cierre de la entrevista con Elonce, una de las integrantes, de 59 años, reflexionó sobre la importancia de mantenerse activa y compartir experiencias a través del deporte.
“Tengo 59 años, soy la más grandota, y a esta edad poder vivir, disfrutar, mirar y compartir un pase es un orgullo”, expresó.
Además, destacó la presencia del equipo de Talleres, que también representó a Entre Ríos durante la competencia, y convocó a otras mujeres a sumarse a esta actividad.
“Invitamos a todas las mamis a que puedan participar, a sumarse. No hay edad para la pasión y menos, en nuestro caso, para la pasión del hockey”, concluyó.