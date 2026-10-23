Jorginho dio positivo en un control antidoping y podría recibir hasta dos años de suspensión

El futbolista Jorginho, mediocampista de Flamengo, habría dado positivo en un primer control antidoping y deberá someterse a una contraprueba el próximo martes 27 de octubre. La información trascendió después de la eliminación del equipo brasileño frente a Estudiantes de La Plata en las semifinales de la Copa Libertadores.

La noticia fue difundida por el periodista brasileño Thiago Asmar, quien aseguró que el jugador italo-brasileño obtuvo un resultado adverso en un análisis realizado antes del encuentro decisivo ante el conjunto argentino.

Foto: Reuters.

Aunque todavía no existe una confirmación definitiva sobre una infracción, el futbolista podría enfrentar una sanción de entre seis meses y dos años de suspensión, según la normativa que resulte aplicable y las circunstancias del caso.

Cuándo se realizará la contraprueba de Jorginho

De acuerdo con la información difundida, la contraprueba está prevista para el martes 27 de octubre y permitirá determinar si se confirma el resultado del primer análisis.

El control que habría arrojado el resultado positivo no se realizó después de la eliminación de Flamengo ante Estudiantes, sino con anterioridad al encuentro disputado en el estadio Maracaná.

En caso de confirmarse el resultado, corresponderá evaluar las circunstancias del hallazgo y determinar si existió una infracción a las normas antidopaje. Hasta entonces, la situación del mediocampista permanece sin resolución definitiva.

El penal que falló ante Estudiantes de La Plata

La información se conoció apenas un día después de una noche difícil para Jorginho, quien fue uno de los jugadores de Flamengo que fallaron en la definición por penales frente a Estudiantes.

El conjunto argentino consiguió la clasificación a la final de la Copa Libertadores tras imponerse por 3-2 en la tanda desde los doce pasos, luego de un encuentro en el que debió resistir con diez futbolistas durante buena parte del segundo tiempo.

El arquero uruguayo Fernando Muslera fue determinante en la clasificación de Estudiantes, al contener tres remates durante la definición, entre ellos el ejecutado por Jorginho.

El equipo dirigido por el cuerpo técnico del Pincha había quedado en inferioridad numérica a los cinco minutos del complemento, tras la expulsión de Baltasar Rodríguez, pero logró sostener el resultado y llevar la serie a los penales.

Estudiantes jugará la final de la Copa Libertadores

Con la victoria ante Flamengo, Estudiantes de La Plata consiguió su clasificación a la final de la Copa Libertadores, instancia que no disputaba desde 2009.

En la definición desde los doce pasos, el conjunto argentino convirtió tres remates y aprovechó las intervenciones de Muslera para dejar en el camino al equipo brasileño.

Ahora, Estudiantes enfrentará a Palmeiras en la final del certamen continental, luego de que el conjunto paulista eliminara a Fluminense también mediante una definición por penales.