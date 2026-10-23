Patronato recupera a tres jugadores para un partido clave por la permanencia ante Agropecuario

Patronato recupera a Gabriel Díaz, Brandon Cortés y Nahuel Genez para recibir a Agropecuario en un encuentro decisivo por la permanencia en la Primera Nacional. Los tres jugadores dejaron atrás sus lesiones y estarán disponibles para Marcelo Fuentes.

El partido se disputará este domingo 25 de octubre, desde las 16, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Será la última presentación como local del Rojinegro en la temporada, antes de cerrar su participación ante Atlético de Rafaela como visitante.

Los regresos amplían las alternativas del entrenador para preparar el equipo. La disponibilidad de los tres futbolistas no implica que vayan a ser titulares: Fuentes deberá definir cómo conformará el once para enfrentar al conjunto de Carlos Casares.

El Rojinegro llega con poco margen en la tabla

La derrota por 1-0 ante Tristán Suárez dejó a Patronato con 37 puntos, apenas uno por encima de Chacarita y Nueva Chicago. Con dos fechas por disputar, el equipo entrerriano necesita sumar para evitar que su continuidad en la categoría dependa de otros resultados.

El calendario le ofrece primero la posibilidad de jugar ante su público y luego una visita a Rafaela. Una victoria y un empate le permitirán llegar a 41 unidades y asegurar la permanencia sin necesidad de una definición adicional.

La cuenta está vinculada con el enfrentamiento entre Chacarita y Nueva Chicago en la última jornada. Ese cruce impide que ambos puedan superar simultáneamente al Rojinegro si consigue cuatro de los seis puntos disponibles.

Qué necesita para resolver la permanencia el domingo

Patronato podría asegurar su continuidad en la próxima fecha si vence a Agropecuario y al menos uno de sus dos perseguidores pierde. Chacarita visitará a Temperley, mientras que Nueva Chicago recibirá a San Martín de San Juan.

Si el conjunto de Paraná obtiene tres puntos entre los dos encuentros restantes, finalizará con 40. En ese escenario, Chacarita y Chicago no podrán superarlo al mismo tiempo, aunque podría producirse una igualdad que obligue a disputar un desempate.

Con dos empates, el Rojinegro llegará a 39 unidades y quedará más expuesto a los resultados ajenos. Si existe igualdad de puntos en el puesto que determina el descenso, la resolución será mediante un partido en cancha neutral.

Agropecuario también busca asegurar su continuidad

El visitante llegará al Grella con 40 puntos y después de perder 3-0 como local ante Colegiales. Ese resultado le impidió confirmar la permanencia tras haber conseguido previamente una victoria por 1-0 frente a Quilmes.

El equipo es dirigido por Gabriel Gómez, exentrenador de Patronato, quien analiza modificaciones después de la última derrota. Entre sus alternativas aparecen jugadores con experiencia como Jorge Valdez Chamorro, Carlos Auzqui, Rodrigo Castro y Santiago Gallucci Otero.

Para el encuentro del domingo, el club de Paraná anunció el ingreso gratuito de mujeres y menores de 11 años. La convocatoria acompañará el último compromiso del equipo en el Grella antes de la definición de la temporada.