Patronato "necesita el apoyo de su gente": cómo será la promoción gratuita para mujeres y menores

Patronato juega su último partido como local este domingo 25 de octubre, cuando recibirá a Agropecuario desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 35 de la Primera Nacional. Ante la importancia del encuentro, la dirigencia anunció que las mujeres y los menores de hasta 11 años podrán ingresar gratuitamente a determinados sectores.

La encargada de prensa del Club Patronato, Jimena Gaitán, confirmó la medida de la entidad deportiva en diálogo con Elonce y explicó que se realizó para promover una mayor presencia de hinchas en las tribunas durante el último compromiso del año en Paraná.

“Sin dudas es una final para nosotros. Sabemos que el equipo tiene que salir a sumar de a tres, que no tenemos muchas chances y que la opción es poder ganar el partido del día domingo”, expresó Gaitán al referirse a la necesidad de conseguir una victoria.

Quiénes podrán ingresar gratis al estadio Grella

La representante de la institución indicó que “Todos los menores de hasta 11 años y las mujeres ingresen sin cargo a lo que es el estadio Grella”. Además detalló que las entradas serán para los sectores: Popular Grella y Preferencial San Nicolás.

Desde la comisión se hizo énfasis en que el beneficio estará disponible exclusivamente entre las 14 y las 15:30, mientras que el encuentro comenzará a las 16 horas. Los menores deberán concurrir acompañados por una persona mayor de edad y las mujeres tendrán que presentar su DNI, conforme a las disposiciones del operativo policial.

Cómo comprar las entradas para Patronato y Agropecuario

Para quienes deban abonar su ingreso, las entradas digitales ya se encuentran disponibles mediante la plataforma oficial patronato.global.fan. También podrán adquirirse presencialmente el domingo, desde las 12 en la boletería del club.

Gaitán también reconoció que la venta digital también está disponible para los no socios, quienes también las podrán adquirir a través de la web oficial del club.

La convocatoria adquiere especial relevancia porque será la despedida del equipo ante su público durante esta temporada. “Es el último partido en condición de local para nosotros, así que eso también tiene otro sentido. Es el último del año y por eso pedimos que la gente nos acompañe”, manifestó a Elonce.

El pedido de acompañamiento para el cierre de la temporada

La encargada de prensa insistió en que el respaldo de los simpatizantes será vital para afrontar un encuentro que la institución considera decisivo.

“Creo que el plantel necesita del apoyo de su gente, así que es importante que el domingo puedan estar presentes”, sostuvo Gaitán, al reiterar la invitación a los hinchas.

Después del compromiso frente a Agropecuario, Patronato deberá visitar a Atlético de Rafaela en la última fecha del campeonato. Por eso, el domingo representará la última oportunidad del año para acompañar al equipo desde las tribunas del Grella.