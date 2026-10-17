Patronato perdió 1-0 ante Tristán Suárez y quedó a un punto de la zona de descenso

REDACCIÓN ELONCE
Patronato perdió ante Tristán Suárez por la fecha 34 de la Primera Nacional. Diego Becker marcó el único gol de penal y Juan Salas fue expulsado en el complemento. El equipo de Paraná quedó con 37 puntos y complicó su permanencia en la categoría.
Patronato perdió 1-0 ante Tristán Suárez este sábado, en condición de visitante, por la fecha 34 de la Zona B de la Primera Nacional 2026. Diego Becker convirtió el único gol del encuentro, de penal, a los 24 minutos del primer tiempo. El conjunto paranaense terminó con diez jugadores por la expulsión de Juan Salas y quedó a solo un punto de los equipos que lo persiguen en la lucha por la permanencia.
"Diego Becker" Por el gol del jugador de Tristán Suárez ante Patronato. https://t.co/f3DE4oOSpq— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 17, 2026
Con esta derrota, el Rojinegro permaneció en el puesto 15 de la tabla con 37 unidades, apenas una más que Chacarita y Nueva Chicago. El Funebrero venció 1-0 a Deportivo Maipú y acortó la diferencia, mientras que el conjunto de Mataderos todavía debe disputar su compromiso de la fecha y podría superar a Patronato.
El equipo dirigido por Marcelo Fuentes comenzó con una propuesta ofensiva y buscó presionar en campo rival. Reynaga mostró movilidad en los primeros minutos y obligó a la defensa local a despejar. Santiago Piccioni también tuvo una oportunidad clara tras un tiro libre, pero su remate se fue por encima del travesaño.
Un penal cambió el desarrollo del partido
Tristán Suárez respondió con aproximaciones de Conechny y Berón, mientras que el arquero Alan Sosa intervino para evitar la apertura del marcador a los 14 minutos.
La jugada decisiva llegó a los 22 minutos, cuando Juan Salas tocó la pelota con la mano dentro del área. El árbitro Brizuela sancionó penal y Diego Becker se encargó de ejecutarlo para establecer el 1-0 a los 24 minutos.
Tras el gol, Patronato intentó recuperar el protagonismo mediante la circulación de la pelota y las proyecciones de sus mediocampistas. Sin embargo, no consiguió generar situaciones suficientes para alcanzar la igualdad antes del descanso.
Patronato no encontró respuestas en el complemento
Para el segundo tiempo, Marcelo Fuentes realizó tres modificaciones: ingresaron Alejo Miró, Tomás Attis y Fernando Moreyra en reemplazo de Barinaga, Reynaga y Piccioni.
El Rojinegro adelantó sus líneas y buscó el empate, aunque tuvo dificultades para superar la defensa local. Valentín Pereyra probó desde larga distancia, mientras que Tristán Suárez estuvo cerca de ampliar la diferencia con un remate de Enrique a los 13 minutos del complemento.
Con el transcurso de los minutos, el conjunto local controló la posesión y redujo los espacios. Patronato perdió intensidad y encontró cada vez menos posibilidades de llegar con peligro al área rival.
Expulsión de Salas y preocupación por la permanencia
A tres minutos del final, Juan Salas recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, por lo que Patronato disputó el cierre del encuentro con diez futbolistas.
La derrota profundizó la preocupación por la permanencia del equipo paranaense, que quedó con 37 puntos y depende también de los resultados de sus competidores directos.
Con Nueva Chicago todavía pendiente de jugar su partido, el panorama podría complicarse aún más para el Rojinegro, que deberá buscar puntos en las próximas fechas para sostener su lugar en la Primera Nacional.