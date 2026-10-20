Patronato se juega la permanencia: qué necesita para no descender de la Primera Nacional

Patronato afrontará las últimas dos fechas de la Primera Nacional con la permanencia en juego. Tras la derrota ante Tristán Suárez, el Rojinegro quedó con 37 puntos, apenas uno por encima de Chacarita y Nueva Chicago, y necesita sumar para evitar el descenso.

El equipo entrerriano recibirá a Agropecuario y después visitará a Atlético de Rafaela. Con una victoria y un empate llegará a 41 unidades y asegurará la categoría, sin depender de otros resultados.

Según el panorama publicado por Código Patrón, Patronato también podría resolver su permanencia en la próxima jornada. Para eso deberá vencer a Agropecuario y esperar que al menos uno de sus dos perseguidores pierda su encuentro.

Cuatro puntos le aseguran la permanencia

La ventaja del Rojinegro es que Chacarita y Nueva Chicago se enfrentarán en la última fecha. Ese cruce limita los puntos que ambos pueden sumar y hace que no puedan superar simultáneamente a Patrón si consigue cuatro de las seis unidades disponibles.

Dos victorias también le garantizarán la continuidad. En cambio, si suma tres puntos o menos, deberá mirar los resultados de sus rivales para saber si se salva directamente, necesita un desempate o pierde la categoría.

Con tres puntos, Patronato terminará con 40. Como Chacarita y Chicago parten de 36 y se enfrentan entre sí, ambos no pueden superarlo: el riesgo sería quedar igualado con el que termine último entre los tres y tener que disputar un desempate.

Qué ocurre si empata los dos partidos

Si el conjunto entrerriano consigue dos empates, llegará a 39 unidades. En ese escenario, sus perseguidores podrían alcanzarlo o superarlo, según los resultados de la próxima jornada y del enfrentamiento entre ambos.

Por ejemplo, si Chacarita y Chicago ganan sus partidos de la fecha 35 y después empatan entre sí, ambos finalizarán con 40 puntos. En esa combinación, el Rojinegro quedaría por debajo de los dos.

Si Patronato suma solamente un punto, terminará con 38; si pierde los dos encuentros, quedará con 37. Esos escenarios lo dejarán con un margen todavía menor y obligado a esperar que sus competidores también resignen unidades.

El próximo partido y el cruce que puede definir todo

El compromiso ante Agropecuario se disputará el domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Chacarita visitará a Temperley, mientras que Nueva Chicago recibirá a San Martín de San Juan en la penúltima jornada.

Después llegará el cierre en Rafaela, en paralelo con la atención puesta en el duelo entre el Funebrero y el Torito. Si hay igualdad de puntos en el puesto que determina el descenso, la definición será mediante un partido de desempate en cancha neutral.

El objetivo más claro para el equipo de Paraná es conseguir cuatro puntos. Ese resultado le permitirá cerrar la temporada con la permanencia asegurada, sin trasladar su futuro a una definición adicional.