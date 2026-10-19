Patronato jugará su último partido del año como local y habrá entradas gratis para mujeres y menores de 11 años

Patronato disputará este domingo su último partido del año como local, cuando enfrente a Agropecuario desde las 16, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 35 de la Primera Nacional. Para la ocasión, la institución anunció un beneficio especial destinado a mujeres y niños, con el objetivo de convocar a los hinchas para acompañar al equipo.

A través de sus redes sociales, el club difundió un mensaje dirigido a los simpatizantes: "Último partido del año en nuestra casa. Tenemos que estar TODOS", expresó la institución en la publicación que acompañó el anuncio.

Por decisión de la Comisión Directiva, las mujeres y los menores de hasta 11 años podrán ingresar sin cargo a los sectores populares del estadio. Para acceder al beneficio deberán presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en los molinetes de ingreso.

Hasta qué hora se podrá ingresar gratis

Desde la institución aclararon que el ingreso gratuito estará habilitado hasta las 15:30 del domingo, es decir, media hora antes del comienzo del encuentro. Quienes deseen aprovechar esta disposición deberán presentarse dentro del horario establecido.

La medida se aplicará exclusivamente a los sectores populares del Presbítero Bartolomé Grella y estará destinada a los grupos mencionados por el club.

De esta manera, Patronato buscará contar con el acompañamiento de sus simpatizantes en su última presentación del año ante su público, en un encuentro correspondiente a la recta final de la Primera Nacional.