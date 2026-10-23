Colapinto fue penalizado y perderá diez posiciones en la largada del GP de Estados Unidos

El piloto argentino Franco Colapinto fue penalizado con diez posiciones en la grilla de salida del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, luego de que Alpine realizara una modificación técnica en su monoplaza. La sanción se conoció este viernes, durante el inicio de la actividad en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

La escudería francesa debió reemplazar un componente electrónico del vehículo y utilizó la cuarta unidad de la temporada, cuando el reglamento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) establece un máximo de tres. Como consecuencia, el argentino deberá retroceder diez lugares respecto de la posición que consiga en la clasificación del sábado.

La decisión representó una nueva complicación para Colapinto, quien llegó a la decimonovena fecha del campeonato con el objetivo de mejorar su rendimiento.

Los inconvenientes mecánicos registrados en competencias anteriores obligaron al equipo a realizar modificaciones para garantizar una mayor confiabilidad del auto, publicó TN.

Otros dos pilotos también fueron sancionados

Colapinto no fue el único piloto que recibió una penalización por modificaciones técnicas. Arvid Lindblad, de Racing Bulls, y Gabriel Bortoleto, de Audi, también fueron sancionados por superar los límites establecidos para determinados componentes de sus monoplazas.

En el caso de Lindblad, la penalización fue de cinco posiciones, mientras que Bortoleto recibió una sanción de veinte puestos en la grilla de salida. Estas modificaciones podrían influir en el orden definitivo de largada del domingo.

Los problemas técnicos que complicaron a Alpine

La modificación realizada por Alpine estuvo vinculada con los inconvenientes de confiabilidad que afectaron al monoplaza del argentino durante las últimas competencias.

Entre los antecedentes se encontraron fallas en el motor de combustión interna y en los sistemas de baterías, que condicionaron el rendimiento del vehículo en fechas anteriores, incluida la disputada en Singapur.

Ante ese escenario, el equipo decidió reemplazar componentes para reducir el riesgo de nuevos problemas mecánicos durante el fin de semana. Sin embargo, la intervención superó el límite reglamentario y derivó en la sanción deportiva.

Cómo seguirá la actividad en el GP de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos se disputa en el Circuito de las Américas, un trazado de 5.513 metros que presenta curvas rápidas, cambios de elevación y sectores favorables para los sobrepasos.

La actividad comenzó este viernes con las prácticas libres, durante las cuales Alpine trabajó en la puesta a punto del monoplaza y la administración de los neumáticos.

La clasificación se desarrollará el sábado, mientras que la carrera principal tendrá lugar el domingo. Colapinto deberá afrontar la competencia con el desafío de recuperar posiciones y aprovechar las oportunidades de sobrepaso para intentar acercarse a la zona de puntos.