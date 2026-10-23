El Torneo Clausura abre la fecha 14: clásicos y puntos claves para entrar a los playoffs

La fecha 14 del Torneo Clausura comenzará este viernes con tres encuentros y abrirá una jornada importante para la clasificación a los playoffs. La programación se extenderá hasta el martes 27 de octubre, con equipos que buscan asegurar su lugar y otros que necesitan recuperar terreno.

El fin de semana tendrá tres clásicos: Banfield recibirá a Lanús el sábado, mientras que el domingo Independiente será local ante Boca y River enfrentará a Racing en el Monumental.

Además de los puntos para avanzar a la etapa eliminatoria, los resultados tendrán incidencia en la tabla anual, que interviene en la clasificación a las copas internacionales de 2027.

Los partidos del viernes y el clásico del Sur

La actividad del Torneo Clausura se abrirá a las 18 con Gimnasia de La Plata frente a Sarmiento. Media hora después jugarán Gimnasia de Mendoza y Platense, mientras que Tigre recibirá a Atlético Tucumán desde las 21.15.

El sábado comenzará con el clásico entre Banfield y Lanús, previsto para las 14.45. El Granate llega con 23 puntos y necesita sostenerse en los puestos de clasificación, mientras que el Taladro acumula 13 unidades y busca acercarse a los primeros ocho de su grupo.

La programación continuará con Talleres ante Defensa y Justicia, a las 17, y San Lorenzo frente a Newell’s, a las 19.15. Rosario Central y Huracán cerrarán el día desde las 21.30, en un cruce entre el líder de la Zona B y uno de los equipos que pelea por conservar su lugar entre los clasificados.

Boca visita a Independiente y River recibe a Racing

El domingo tendrá su primer partido a las 14.45, cuando Aldosivi reciba a Belgrano. El conjunto cordobés llega con 22 puntos y buscará mantenerse en la parte alta de la Zona B.

A las 17, Independiente será local ante Boca en Avellaneda. El Rojo afrontará el clásico con 19 unidades, en el octavo lugar de la Zona A, mientras que el Xeneize suma 24 y buscará sostenerse entre los primeros puestos. Luego, a las 19.15, River recibirá a Racing: el Millonario tiene 20 puntos y la Academia, con 12, necesita descontar la diferencia con los puestos de clasificación.

La jornada dominical del Torneo Clausura concluirá con dos partidos simultáneos a las 21.30: Central Córdoba enfrentará a Vélez y Barracas Central jugará ante Estudiantes de Río Cuarto.

El cierre de la fecha y la pelea por los primeros ocho

El lunes 26 se disputarán otros dos encuentros. Unión recibirá a Estudiantes de La Plata desde las 19 y, a las 21.15, Instituto enfrentará a Deportivo Riestra.

La fecha terminará el martes 27, a las 19, con Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia en La Paternal. El Bicho llega con 25 puntos, igualado con Rosario Central en lo más alto de la Zona B, mientras que el conjunto mendocino tiene 19 y pelea por ingresar a los playoffs.

En ese grupo, Huracán ocupa el octavo puesto con 19 unidades, las mismas que Independiente Rivadavia. En la Zona A, Independiente marca el límite de clasificación con 19 puntos y San Lorenzo lo sigue con 17, por lo que ambos afrontarán sus partidos con la posibilidad de modificar sus posiciones.