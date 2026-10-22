La AFA confirmó el regreso de las promociones al fútbol argentino después de 15 años

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el regreso de las promociones al fútbol argentino después de 15 años. La decisión fue adoptada durante una reunión del Comité Ejecutivo y comenzará a aplicarse en la temporada 2027, con modificaciones en el sistema de ascensos y descensos de las categorías inferiores.

La medida alcanzará a los clubes que participan desde la Primera Nacional hacia abajo, mientras que la Liga Profesional no tendrá modificaciones en este aspecto y continuará con dos descensos directos.

El nuevo esquema permitirá que determinados equipos que terminen en los últimos puestos de sus respectivos campeonatos tengan una oportunidad adicional para conservar la categoría. Al mismo tiempo, clubes de divisiones inferiores podrán disputar una serie para conseguir el ascenso.

Cómo serán las promociones en la Primera Nacional

De acuerdo con lo resuelto por la AFA, los dos últimos equipos de cada zona de la Primera Nacional descenderán directamente a la categoría que les corresponda según su afiliación.

En tanto, los conjuntos que finalicen antepenúltimos tendrán que disputar una promoción para intentar mantener su lugar en la segunda división del fútbol argentino.

El antepenúltimo de los clubes directamente afiliados a la AFA se enfrentará a un equipo de la Primera B Metropolitana, mientras que el antepenúltimo de los indirectamente afiliados jugará contra un representante del Torneo Federal A.

De esta manera, el sistema establecerá cruces entre instituciones de diferentes categorías, con la permanencia y el ascenso en juego.

También habrá cambios en la Primera B y Primera C

Las modificaciones no estarán limitadas a la Primera Nacional. La Primera B y la Primera C también incorporarán promociones, tanto para definir ascensos como para determinar descensos.

En ambas divisiones se mantendrán los movimientos directos de categoría, pero se agregarán enfrentamientos entre equipos que busquen subir y otros que intenten evitar la pérdida de su lugar.

El objetivo del nuevo formato será ampliar las posibilidades de competencia entre clubes de distintas divisiones y recuperar un sistema que estuvo vigente durante más de una década en el fútbol argentino.

Cómo funcionaban las históricas promociones

Las promociones se disputaron en Argentina desde la temporada 1999/2000 hasta la 2011/2012, cuando fueron eliminadas del sistema de competencia.

En aquel período, los enfrentamientos se desarrollaban mediante series de ida y vuelta. El primer encuentro se jugaba en el estadio del equipo que pretendía ascender, mientras que la revancha tenía lugar en la cancha del conjunto que buscaba conservar la categoría.

Además de definir la serie como local, el equipo de la división superior contaba con una ventaja deportiva: si el resultado global terminaba empatado, mantenía su lugar en la categoría.

Por el momento, la información difundida sobre el regreso de las promociones no precisó si se recuperará exactamente ese mecanismo de definición o si se introducirán modificaciones reglamentarias.

Las promociones más recordadas del fútbol argentino

El sistema dejó enfrentamientos históricos, algunos de ellos protagonizados por clubes importantes del fútbol nacional.

Uno de los casos más recordados ocurrió en la temporada 2010/2011, cuando River Plate perdió la categoría frente a Belgrano de Córdoba. El conjunto cordobés se impuso en la serie y consiguió el ascenso, mientras que el equipo de Núñez descendió por primera vez a la segunda división.

Anteriormente, en la temporada 2007/2008, Racing logró mantener su lugar en Primera División tras superar a Belgrano en la promoción.

Otro antecedente destacado se produjo en la temporada 2011/2012, cuando San Lorenzo conservó la categoría después de imponerse a Instituto de Córdoba.

Aquellos encuentros marcaron una etapa del fútbol argentino en la que las promociones representaban una instancia decisiva para definir la continuidad o el ascenso de los clubes.