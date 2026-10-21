Doblete con un golazo al ángulo y una asistencia de Nico Paz en el triunfo 4-1 ante Manchester United

Nico Paz tuvo una actuación sobresaliente en la Champions League, al convertir dos goles y aportar una asistencia en la victoria del Como 1907 por 4-1 frente al Manchester United. El mediocampista argentino de 22 años fue determinante en el encuentro disputado este miércoles en el estadio Giuseppe Sinigaglia, correspondiente a la tercera fecha de la fase de liga del certamen europeo.

El futbolista formado en Real Madrid abrió el marcador con un potente remate de zurda al ángulo, participó en la jugada del segundo tanto y volvió a convertir en el complemento. Su actuación resultó decisiva para que el conjunto italiano consiguiera una goleada ante uno de los clubes más reconocidos del fútbol europeo.

El encuentro también profundizó el complicado presente del Manchester United, dirigido por Michael Carrick, que acumuló siete partidos consecutivos sin victorias entre las distintas competencias.

El golazo de Nico Paz que abrió el marcador

El partido comenzó con una curiosa jugada preparada por Manchester United. Bruno Fernandes ejecutó el saque inicial hacia el arquero Senne Lammens, mientras varios compañeros avanzaron rápidamente hacia el área rival. Sin embargo, la estrategia no dio resultado y Como recuperó la pelota.

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Después de una aproximación peligrosa de Diogo Dalot, el equipo italiano construyó la jugada que terminó con la apertura del marcador.

Paz recibió en la mitad de la cancha, giró y habilitó al lateral brasileño Yan Couto, quien combinó con Lucas Da Cunha. El capitán encontró nuevamente al argentino en la puerta del área.

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Nico Paz controló, acomodó el cuerpo y sacó un zurdazo que se metió en el ángulo, sin posibilidades de reacción para el arquero belga. El gol desató el festejo de los hinchas locales y encaminó la victoria del Como.

Una asistencia y otro gol para completar su gran noche

En el comienzo del segundo tiempo, el mediocampista argentino volvió a resultar determinante para ampliar la ventaja del conjunto italiano.

La jugada comenzó con una recuperación de Marc-Oliver Kempf y continuó con una combinación entre Jean Butez, Yan Couto, Lucas Da Cunha y Martin Baturina.

Este último encontró a Paz, quien controló frente a su marcador, amagó y esperó el movimiento de Anastasios Douvikas. Con un pase preciso, dejó al delantero griego mano a mano con Lammens, y el atacante definió por encima del arquero para establecer el 2-0.

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La actuación del argentino tuvo otro momento destacado a los 57 minutos. Tras una salida defectuosa del Manchester United, Paz le robó la pelota a Carlos Baleba y avanzó rápidamente hacia el área.

El futbolista definió con el pie abierto y convirtió el 3-0, completando así su doblete en una noche en la que también se destacó por su participación en la generación de juego.

Como completó la goleada ante Manchester United

A los 75 minutos, el equipo italiano amplió nuevamente la diferencia. Un centro del brasileño Kaiki Bruno encontró al defensor español Jacobo Bruno, quien apareció sin marca cerca del punto penal y convirtió el cuarto gol.

Manchester United consiguió descontar en el tiempo agregado mediante Joshua Zirkzee, quien estableció el resultado definitivo de 4-1.

La derrota profundizó el mal momento del conjunto inglés, que llegó a siete encuentros consecutivos sin ganar.

Según destacó el diario británico The Sun, Manchester United se convirtió en el primer equipo inglés en recibir goles durante los primeros dos minutos de dos partidos europeos consecutivos.

El antecedente inmediato había sido el tanto de Pablo Barrios en la derrota frente al Atlético de Madrid, resultado que también había generado cuestionamientos hacia el entrenador Michael Carrick.

Nico Paz se destacó entre los máximos asistidores de la Champions

El rendimiento del argentino frente a Manchester United se sumó a sus destacadas actuaciones anteriores en la competencia europea.

En el debut de Como en la Champions League, Paz había aportado dos asistencias durante la victoria 4-1 frente al RB Leipzig. Posteriormente, disputó los 90 minutos en la derrota 3-2 ante Feyenoord, en Países Bajos.

Con la asistencia conseguida frente al conjunto inglés, el mediocampista alcanzó los tres pases de gol en el torneo y se ubicó entre los principales asistidores de la competencia.

En ese apartado, Lamine Yamal encabezó las estadísticas con cuatro asistencias para Barcelona, mientras que Paz compartió el segundo lugar con otros futbolistas que también acumularon tres.

El argentino, nacido en España pero integrante de la selección nacional, continúa consolidándose como una de las principales figuras del Como y uno de los futbolistas argentinos destacados en el fútbol europeo.