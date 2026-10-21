Paredes llevó a Boca a la final: su elogio al equipo y el plan para recuperarse del desgarro

Leandro Paredes celebró la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana después de convertir el gol decisivo en el triunfo por 3-1 ante Vasco da Gama. “Hicimos un partido perfecto”, destacó el capitán, que volvió a jugar tras un desgarro y ahora continuará su recuperación con una agenda cargada de compromisos.

El Xeneize revirtió en el Maracaná el 1-0 sufrido en la Bombonera y disputará la final el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. El mediocampista comenzó entre los suplentes, ingresó para disputar los últimos 35 minutos y marcó a los 42 del segundo tiempo.

Paredes expresó que era “difícil encontrar palabras” para explicar lo que sentía después de conseguir el pase. También agradeció el esfuerzo de sus compañeros y el trabajo del cuerpo médico que le permitió estar disponible para la revancha.

El agradecimiento al grupo después de la clasificación

“Solo tengo palabras de agradecimiento para este grupo”, sostuvo el volante. Valoró que sus compañeros “dan lo que no tienen” para llevar a Boca “a donde debe estar”.

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El capitán consideró que el equipo ya había mostrado un buen segundo tiempo en el encuentro de ida y calificó la revancha como un “partido perfecto de principio a fin”. De cara a la definición del certamen, afirmó: “Vamos por buen camino”.

Su aporte fue determinante en el cierre. Con un derechazo desde afuera del área, venció a Léo Jardim y aseguró la diferencia que el conjunto argentino necesitaba para avanzar sin pasar por los penales.

"ES DIFÍCIL ENCONTRAR PALABRAS PARA EXPLICAR LO QUE ESTOY SINTIENDO". Leandro Paredes, el héroe de la noche histórica de Boca en el Maracaná. 📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/LABtS0pCO0 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

Por qué Arruabarrena lo mandó a la cancha

Paredes se había perdido la primera semifinal por un desgarro en el isquiotibial derecho. Aunque pudo regresar en Brasil, todavía debe completar el proceso de recuperación para estar en condiciones de disputar un partido entero.

Arruabarrena explicó que la decisión de incluirlo no fue sencilla: “Ha sido una semana difícil, por todo lo comentado. Obviamente que el resultado me da tal vez la razón, pero era una decisión difícil”.

"ES UN CAPITÁN, ES UN LÍDER Y LO HA DEMOSTRADO HOY". Los elogios del Vasco Arruabarrena para Leandro Paredes tras su heroico gol en el Maracaná para meter a Boca en la FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana. https://t.co/4VpF5iEgK2 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

“Entendí que era el momento idóneo para entrar en el segundo tiempo, con un trajín del equipo rival y más cansancio”, agregó el entrenador. Sobre la respuesta física del capitán, remarcó: “Lo importante es que no sintió nada”.

Los partidos que tiene Boca antes de la final

El cuerpo técnico deberá evaluar la evolución del mediocampista para definir su participación en los próximos encuentros. “Sé el esfuerzo que hizo, hemos charlado bastante, pero es un capitán, un líder y lo ha demostrado hoy, sacando el gol”, sostuvo Arruabarrena.

Boca visitará a Independiente el domingo 25 de octubre, a las 17, y recibirá a River el domingo 1 de noviembre, a las 15. Después será local ante Defensa y Justicia, en el cierre de los partidos que computan para la tabla anual, donde comparte la punta con Argentinos Juniors con 54 puntos.

Además, el sábado 14 de noviembre enfrentará a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina, una semana antes de la final continental. Con esos objetivos por delante, el seguimiento de Paredes será clave para determinar cuándo podrá volver a jugar desde el inicio.