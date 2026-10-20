Los memes del triunfo de Boca ante Vasco da Gama: Paredes fue el gran protagonista

Paredes fue el artífice de todos los memes.

Los memes del triunfo de Boca ante Vasco da Gama se multiplicaron en las redes sociales después de la victoria por 3-1 en el estadio Maracaná, que le permitió al Xeneize clasificarse a la final de la Copa Sudamericana 2026. El golazo de Leandro Paredes sobre el cierre del encuentro desató la celebración de los hinchas y se convirtió en uno de los principales protagonistas de las reacciones digitales.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena logró revertir la derrota por 1-0 sufrida en Buenos Aires y cerró la semifinal con un resultado global de 3-2. Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Paredes marcaron los goles que aseguraron el pasaje a la definición continental.

Paredes con su frondosa cabellera salvando a Boca una vez más https://t.co/yA4UFlMtuH — 💙 Mula 💛 (@dopalur) October 21, 2026

Mientras los futbolistas celebraban la clasificación en Brasil, los simpatizantes trasladaron la emoción a las plataformas digitales. Las publicaciones, los comentarios y las imágenes humorísticas acompañaron el desarrollo de un partido que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos minutos.

Paredes jamás te vayas de boca https://t.co/zsXmoFxwmI — ᛪ༙ 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗢𝗦 ℬ (@hubmboy) October 21, 2026

Leandro Paredes, protagonista de las reacciones

El mediocampista llegó al encuentro con molestias físicas y comenzó el partido entre los suplentes. Sin embargo, ingresó a los 55 minutos y terminó siendo decisivo para asegurar la clasificación.

GRACIAS POR VOLVER A BOCA PAREDES TE AMO HASTA EL FIN DE MIS DÍAS https://t.co/Eq9AaRxg6U — 𝐋𝐞𝐠𝐮𝐢🇸🇪🦍 (@_MLeguiza) October 21, 2026

A los 87 minutos, Paredes sacó un potente remate desde más de 30 metros que el arquero Léo Jardim no logró detener. El tanto estableció el 3-1 definitivo y le permitió a Boca recuperar la tranquilidad después del descuento brasileño.

apareció de la nada par hacer ese golazo q hdp q sos te amo paredes https://t.co/n6nnEpyRT2 — ultra³ 🧉 (@ultranyaa) October 21, 2026

La aparición del volante en un momento determinante fue uno de los principales motivos de celebración entre los hinchas. Su gol se convirtió en el símbolo de una clasificación que parecía complicarse durante el segundo tiempo.

Los utileros de Boca retirando el miembro de Paredes del Maracaná. https://t.co/zNVBbkBwlU — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) October 21, 2026

Una remontada que se vivió también en las redes

Boca había comenzado la revancha con la obligación de revertir el resultado adverso de la ida. El gol de Di Lollo a los tres minutos y la definición de Merentiel a los 33 le permitieron dar vuelta la serie antes del descanso.

GOL LEANDRO PAREDES GOL TE AMO https://t.co/ezPYGq7uoW — aviii⋆ (@giustoavrilll) October 21, 2026

Sin embargo, Vasco da Gama descontó a los 65 minutos mediante José Luis Rodríguez y volvió a poner en suspenso la clasificación. El equipo brasileño presionó en busca de otro gol, hasta que apareció Paredes para sentenciar el encuentro.

Paredes haciendo el gol para que Boca pase a la final: https://t.co/n9ByMalnKt — Maestro Splinter (@OOC_Momo) October 21, 2026

La tensión del partido, la remontada y el desenlace ofrecieron distintos momentos para las reacciones de los simpatizantes, que acompañaron la semifinal con humor, entusiasmo y celebraciones.