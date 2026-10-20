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Deportes Las redes celebraron la clasificación del Xeneize

Los memes del triunfo de Boca ante Vasco da Gama: Paredes fue el gran protagonista

Los memes del triunfo de Boca ante Vasco da Gama inundaron las redes sociales tras la clasificación del Xeneize a la final de la Copa Sudamericana 2026. El golazo de Leandro Paredes, que selló el 3-1 en Brasil, fue uno de los momentos más comentados.

20 de Octubre de 2026
Paredes fue el artífice de todos los memes.
Paredes fue el artífice de todos los memes. Foto: Captura de video.

Los memes del triunfo de Boca ante Vasco da Gama inundaron las redes sociales tras la clasificación del Xeneize a la final de la Copa Sudamericana 2026. El golazo de Leandro Paredes, que selló el 3-1 en Brasil, fue uno de los momentos más comentados.

Los memes del triunfo de Boca ante Vasco da Gama se multiplicaron en las redes sociales después de la victoria por 3-1 en el estadio Maracaná, que le permitió al Xeneize clasificarse a la final de la Copa Sudamericana 2026. El golazo de Leandro Paredes sobre el cierre del encuentro desató la celebración de los hinchas y se convirtió en uno de los principales protagonistas de las reacciones digitales.

 

 

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena logró revertir la derrota por 1-0 sufrida en Buenos Aires y cerró la semifinal con un resultado global de 3-2. Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Paredes marcaron los goles que aseguraron el pasaje a la definición continental.

 

 

Mientras los futbolistas celebraban la clasificación en Brasil, los simpatizantes trasladaron la emoción a las plataformas digitales. Las publicaciones, los comentarios y las imágenes humorísticas acompañaron el desarrollo de un partido que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos minutos.

 

 

Leandro Paredes, protagonista de las reacciones

 

El mediocampista llegó al encuentro con molestias físicas y comenzó el partido entre los suplentes. Sin embargo, ingresó a los 55 minutos y terminó siendo decisivo para asegurar la clasificación.

 

 

A los 87 minutos, Paredes sacó un potente remate desde más de 30 metros que el arquero Léo Jardim no logró detener. El tanto estableció el 3-1 definitivo y le permitió a Boca recuperar la tranquilidad después del descuento brasileño.

 

 

La aparición del volante en un momento determinante fue uno de los principales motivos de celebración entre los hinchas. Su gol se convirtió en el símbolo de una clasificación que parecía complicarse durante el segundo tiempo.

 

 

Una remontada que se vivió también en las redes

 

Boca había comenzado la revancha con la obligación de revertir el resultado adverso de la ida. El gol de Di Lollo a los tres minutos y la definición de Merentiel a los 33 le permitieron dar vuelta la serie antes del descanso.

 

 

Sin embargo, Vasco da Gama descontó a los 65 minutos mediante José Luis Rodríguez y volvió a poner en suspenso la clasificación. El equipo brasileño presionó en busca de otro gol, hasta que apareció Paredes para sentenciar el encuentro.

 

 

La tensión del partido, la remontada y el desenlace ofrecieron distintos momentos para las reacciones de los simpatizantes, que acompañaron la semifinal con humor, entusiasmo y celebraciones.

 

Temas:

Leandro Paredes Boca Copa Sudamericana
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