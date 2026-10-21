Estudiantes recibió el fallo que esperaba: Marcos Rojo podrá jugar en el Maracaná

Estudiantes recibió este miércoles el fallo favorable del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y Marcos Rojo quedó habilitado para disputar la Copa Libertadores. El defensor podrá jugar este jueves ante Flamengo en el Maracaná, por la vuelta de las semifinales.

La resolución llegó a poco más de 24 horas del encuentro y le permite a Alexander Medina sumar una alternativa en la defensa. El entrenador deberá definir si lo incluye entre los titulares o si ocupa un lugar en el banco de suplentes.

Según informó TyC Sports, Estudiantes recurrió al TAS después de que Conmebol rechazara la inscripción del futbolista en la lista de buena fe. Esa negativa le había impedido participar del partido de ida, que terminó empatado en UNO.

La negociación para regresar al club

La vuelta de Marcos Rojo comenzó a gestarse cuando el conjunto platense buscó reforzar su defensa ante las suspensiones de sus centrales para el primer cruce con Flamengo.

Después de una negociación con Racing, el futbolista rescindió su contrato con la Academia y firmó su regreso al club en el que se formó. Sin embargo, todavía debía resolver su habilitación para competir.

Con el mercado de pases cerrado, Estudiantes solicitó inscribirlo por la lesión de Gabriel Neves. En medio de esas gestiones, el propio defensor se reunió con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, para intentar destrabar la situación.

Del rechazo de Conmebol al fallo del TAS

Una vez obtenido el visto bueno de la AFA, el siguiente paso fue incorporarlo a la nómina de la Copa Libertadores. Conmebol rechazó el pedido y Marcos Rojo quedó fuera de los convocados para la primera semifinal.

Sin el refuerzo disponible, Medina incluyó a Ramiro Funes Mori como titular en el encuentro disputado en La Plata. El club continuó con el reclamo y llevó el caso al tribunal arbitral.

La respuesta favorable de este miércoles revirtió ese impedimento y dejó al defensor a disposición del cuerpo técnico para la revancha en Brasil.

Medina define si lo incluye desde el inicio

Rojo ya tuvo su regreso a las canchas con la camiseta del Pincha en el partido ante San Lorenzo por el Torneo Clausura. Ahora podrá sumar su primera participación en esta edición de la Libertadores con el equipo platense.

Medina había manifestado su expectativa por la resolución y señalado que sería ideal contar con él. Con la habilitación confirmada, la decisión pasa al plano futbolístico: utilizarlo desde el arranque o reservarlo como alternativa para el desarrollo del encuentro.