Boca se prepara para la final de la Sudamericana: su agenda de partidos y el plan con Paredes

Boca se prepara para la final de la Sudamericana después de conseguir una victoria por 3-1 frente a Vasco da Gama en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, que le permitió revertir la serie y avanzar a la definición continental.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena deberá afrontar una exigente agenda de partidos antes del 21 de noviembre, fecha prevista para disputar el título en Barranquilla, Colombia.

La clasificación representó un impulso deportivo para el Xeneize, que mantiene abiertos distintos frentes de competencia. Además del compromiso internacional, tendrá que disputar encuentros determinantes por el Torneo Clausura, defender su posición en la Tabla Anual y buscar un lugar en la final de la Copa Argentina.

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En ese contexto, una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico será la condición física de Leandro Paredes, quien regresó a las canchas después de un desgarro en los isquiotibiales de la pierna derecha. El mediocampista ingresó durante el segundo tiempo frente a Vasco da Gama y convirtió el gol decisivo, aunque su recuperación todavía requiere seguimiento.

Cuáles son los próximos partidos de Boca

El calendario del conjunto de la Ribera contempla cinco compromisos de especial importancia durante las próximas semanas. La seguidilla comenzará con una visita a Independiente y continuará con el Superclásico frente a River, antes de afrontar las definiciones de las copas nacionales e internacionales.

De acuerdo con la programación informada, la agenda de Boca antes de la final de la Copa Sudamericana será la siguiente:

Domingo 25 de octubre: Independiente vs. Boca, en Avellaneda, por el Torneo Clausura.

Domingo 1 de noviembre: Boca vs. River, en la Bombonera, por el Torneo Clausura.

Fecha a confirmar: Boca vs. Defensa y Justicia, como local, por el Torneo Clausura.

Sábado 14 de noviembre: Boca vs. Banfield, en Mendoza, por las semifinales de la Copa Argentina.

Sábado 21 de noviembre: final de la Copa Sudamericana, en Barranquilla, Colombia.

Esta programación obligará al entrenador a administrar los esfuerzos del plantel, especialmente entre los futbolistas que arrastran molestias físicas. La proximidad de los encuentros también reducirá los tiempos de recuperación y preparación entre una competencia y otra.

La pelea por la Tabla Anual y otro título en juego

Más allá de la clasificación continental, Boca mantiene aspiraciones en la Tabla Anual. Según las posiciones consignadas, el Xeneize comparte el liderazgo con Argentinos Juniors, ambos con 54 puntos, en una clasificación que presenta diferencias mínimas entre los principales equipos.

Rosario Central e Independiente Rivadavia aparecen inmediatamente detrás, con 53 unidades, mientras Vélez suma 52 e Instituto acumula 50. Esta paridad convierte los últimos encuentros del campeonato en compromisos determinantes para establecer las posiciones definitivas.

Los partidos frente a Independiente, River y Defensa y Justicia tendrán, por lo tanto, una importancia adicional. A ese panorama se suma la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield, que ofrecerá la posibilidad de alcanzar otra definición antes de viajar a Colombia.

Cómo seguirá el plan de recuperación de Leandro Paredes

El regreso de Paredes fue una de las noticias más importantes de la clasificación. El campeón del mundo había sufrido un desgarro en el isquiotibial derecho apenas 11 días antes del encuentro y su presencia en Brasil estuvo en duda hasta las horas previas al partido.

(EFE).

Arruabarrena decidió mantenerlo entre los suplentes y hacerlo ingresar a los 12 minutos del segundo tiempo, en reemplazo de Rodrigo Battaglia. El mediocampista aportó claridad en la circulación y, a los 88 minutos, convirtió el tercer gol con un remate desde afuera del área que superó al arquero Léo Jardim.

Aunque no evidenció molestias durante su participación, el cuerpo técnico deberá evaluar su respuesta física después del esfuerzo. La intención será administrar sus minutos, evitar una recaída y garantizar que llegue en las mejores condiciones posibles a la definición continental.

La decisión de Arruabarrena y el seguimiento médico

El entrenador explicó después del encuentro que la inclusión de Paredes respondió al desarrollo del partido y a las conversaciones mantenidas con el futbolista durante los días anteriores.

La recuperación acelerada permitió que el capitán estuviera disponible para una instancia decisiva, pero no aseguró que pudiera disputar inmediatamente encuentros completos. Por ese motivo, su evolución será determinante para definir las próximas convocatorias y su participación como titular.

El seguimiento contemplará evaluaciones cotidianas y un diálogo permanente entre el jugador, los profesionales médicos y el entrenador. A partir de esas observaciones, Arruabarrena resolverá cuánto tiempo podrá permanecer en cancha durante la seguidilla de compromisos.

El objetivo de Boca: llegar en plenitud a Barranquilla

La final de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Boca aguardará por el ganador de la semifinal entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque para conocer a su rival.

La clasificación en el Maracaná renovó las expectativas del plantel, pero también planteó un desafío para la planificación deportiva. El equipo tendrá que afrontar partidos de alta exigencia y administrar las cargas físicas sin descuidar sus objetivos nacionales, publicó TN.

En ese escenario, la recuperación de Paredes será una de las prioridades de Boca. Su capacidad para organizar el juego y aportar experiencia en momentos decisivos lo convierte en una pieza importante para Arruabarrena, que buscará sostener la competitividad del equipo durante el último tramo de la temporada.