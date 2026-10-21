Boca jugará la final de la Sudamericana: cuánto cuestan los pasajes para viajar a Colombia

En un partido para la historia, Boca clasificó a la final de la Copa Sudamericana, tras vencer por 3 a 1 a Vasco da Gama en Brasil.

La cita para definir al nuevo campeón del certamen internacional tendrá lugar el sábado 21 de noviembre en suelo colombiano, donde el “Xeneize” se enfrentará con el ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

El pase a la final activó la búsqueda y consulta de pasajes hacia Barranquilla, Colombia.

Frente a la alta demanda que suele despertar este tipo de eventos deportivos, las tarifas aéreas registran una amplia brecha de precios según los tiempos de viaje, las escalas intermedias y las compañías disponibles.

Para aquellos hinchas de Boca que buscan evitar conexiones y reducir el tiempo de traslado, la alternativa de vuelo directo desde Buenos Aires hacia Barranquilla es operada por Aerolíneas Argentinas.

De acuerdo con un relevamiento tarifario efectuado el 20 de octubre, el itinerario programado para viajar el viernes 20 de noviembre (previo al partido) y regresar el domingo 22 arroja los siguientes valores:

Tramo de ida (viernes 20 de noviembre): desde $3.694.524.

Tramo de vuelta (domingo 22 de noviembre): desde $3.623.928.

Costo total ida y vuelta: $7.318.452.

Estos importes corresponden a la tarifa base disponible al momento de la consulta y no contemplan costos adicionales por despacho de equipaje en bodega ni cargos impositivos complementarios, sujetos a modificaciones según la ocupación de las plazas, según indica la Agencia NA.

Para quienes buscan un viaje con un presupuesto más económico, distintas aerolíneas cuentan con trayectos que incluyen hasta dos combinaciones. En este caso, los pasajes de ida y vuelta parten desde los US$ 1.653, cifra que representa alrededor de $2.520.389.

Detalles del Partido

• Fecha: sábado 21 de noviembre de 2026.

• Sede: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla, Colombia) — Capacidad para más de 46.000 espectadores.

• Horario oficial: A confirmar por CONMEBOL (estimado 17:00 en Argentina/Brasil/Uruguay y 15:00 en Colombia).

• Formato: Partido único; en caso de empate en los 90 minutos, habrá 30 minutos de alargue y luego penales.