Manchester City, en alerta: podrían obligar a sus dueños a vender el club

Los dueños del Manchester City podrían verse obligados a vender el club si el Regulador Independiente del Fútbol inglés (IFR) determina que lo administraron de manera indebida. Su presidente, David Kogan, aseguró que el organismo cuenta con facultades para exigir la salida de un propietario.

La posibilidad suma un nuevo frente al conflicto financiero del equipo inglés, aunque Kogan aclaró que todavía es prematuro anticipar una intervención. El regulador esperará la resolución de la apelación presentada por el club antes de decidir sus próximos pasos.

“Tenemos la potestad de pedirle a un propietario que se aparte de un club si creemos que lo gestiona de una manera que no es adecuada, justa ni correcta”, afirmó en el podcast The Rest is Football, según publicó TyC Sports.

Las facultades del regulador

Consultado sobre si un dueño podría negarse a desprenderse de la institución, Kogan respondió: “Tenemos poder absoluto para hacerlo”. El IFR es un organismo público creado por el Gobierno británico para supervisar las finanzas y la gobernanza de los clubes.

Sin embargo, su presidente señaló que no tiene previsto iniciar por ahora una investigación sobre el Manchester City. “No voy a emitir ningún juicio al respecto hasta que se hayan respondido todas esas preguntas”, sostuvo sobre el proceso pendiente.

“Entonces tendremos que decidir si iniciamos nuestra propia investigación, llegamos a una conclusión y tomamos las medidas necesarias. Adelantarse a eso sería un error garrafal”, agregó.

La apelación del Manchester City

Según la información publicada, una comisión independiente declaró culpable al Manchester City en 114 de las 115 acusaciones por irregularidades financieras a finales de septiembre.

La investigación abarcó el período comprendido entre las temporadas 2009/10 y 2017/18. Los cargos incluyen presuntas infracciones vinculadas con acuerdos comerciales ficticios y falta de cooperación con la pesquisa.

El club negó las acusaciones y apeló las conclusiones, que calificó como “errores materiales de ley, de principios y de hechos”. La resolución de ese recurso se conocería en enero de 2027.

Quién es el propietario del club

El Manchester City pertenece desde 2008 al jeque emiratí Mansour bin Zayed Al Nahyan. También es el propietario mayoritario de City Football Group, el conglomerado que controla equipos como Girona, New York City y Montevideo City Torque.

En paralelo a la apelación, se espera que la Premier League comunique las sanciones. El Daily Mail mencionó como posibilidades una importante quita de puntos y una multa económica.

La eventual actuación del IFR dependerá de su propia evaluación una vez que avance el proceso. Kogan dejó abierta esa posibilidad, pero evitó anticipar una decisión sobre la continuidad de los actuales propietarios.